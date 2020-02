Asseco South Eastern Europe mocno urosło w 2019 roku

Za nami kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Asseco South Eastern Europe. W 2019 r. spółka kontynuowała wzrosty zarówno w obszarze własnych aplikacji dla sektora bankowego jak i w ramach oferowanych usług płatniczych przez Payten - skomentował Piotr Jeleński, prezes Asseco SEE.

Rozwiązania dedykowane

Rozwiązania w obszarze płatności

Plany na przyszłość

Asseco South Eastern Europe

- Oprócz poszerzania współpracy z dotychczasowymi klientami oraz zdobywania nowych kontraktów w Europie Środkowo-Wschodniej, zintensyfikowaliśmy działania sprzedażowe na nowych rynkach, zwłaszcza w Afryce, w takich krajach jak Nigeria, Egipt i Ghana. Efektem tych działań było zdobycie kilku kontraktów w bankach w Nigerii dla naszego flagowego rozwiązania uwierzytelniającego - dodał.Prezes podkreślił, że działania spółki przełożyły się na wzrost zysku z działalności operacyjnej segmentu „Rozwiązania w sektorze bankowym” o 45 proc. w porównaniu z 2018 r.W tym segmencie firma kładła nacisk na optymalizację kosztów oraz rozwój własnych rozwiązań.- Wzmocniliśmy rodzinę produktów Live, nowoczesnej platformy do komunikacji z klientem. Wdrożyliśmy własne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów w sektorze energetycznym, administracji publicznej i lokalnej w Serbii. W Macedonii podpisaliśmy pierwszy tego rodzaju kontrakt z firmą telekomunikacyjną na outsourcing zarządzania infrastrukturą i usługami IT - wyliczył prezes.- Warte wymienienia jest także wdrożenie rozwiązania własnego typu ERP Fidelity w Banku Centralnym Turcji. Na koniec 2019 roku zysk z działalności operacyjnej segmentu „Rozwiązania dedykowane” wyniósł 3,6 mln euro, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem - dodał.- Na początku 2019 r., wraz z otwarciem biura Payten w Turcji, zakończyliśmy proces wydzielania segmentu „Rozwiązania w obszarze płatności” do oddzielnej spółki. Ponadto 2019 rok był dla spółki Payten rokiem akwizycji, dzięki którym poszerzyliśmy naszą ofertę produktową w segmencie płatności oraz wyszliśmy poza rejon Europy Środkowo-Wschodniej - wskazał prezes.- Dzięki finalizacji akwizycji hiszpańskiej spółki Necomplus weszliśmy na rynki w Hiszpanii, Portugalii i w Ameryce Południowej. Nabycie firmy Sonet w Czechach i na Słowacji poszerzyło obszar działalności Grupy o dwa kolejne kraje. Dołączenie do Grupy firmy Mobven z Turcji, zwiększyło nasze kompetencje w dziedzinie mobilnych płatności oraz testowania aplikacji mobilnych i internetowych - dodał.Jak zaznaczył, w wyniku akwizycji firma potroiła liczbę terminali płatniczych osiągając 600 tys. sztuk, a sieć zarządzanych przez nią bankomatów wzrosła do 9,5 tys.- Dodatkowo, w naszym portfelu, oprócz niezależnej sieci bankomatów MoneyGet, która w drugim roku swojej działalności przekroczyła liczbę 300 sztuk i znacznie poprawiła swój wynik, pojawiła się oferta niezależnej sieci terminali płatniczych SinglePOS dzięki zakupowi firmy Monri - podał prezes.- Oprócz akwizycji, które niewątpliwie miały wpływ na wzrost sprzedaży w 2019 roku, do bardzo dobrych wyników segmentu „Rozwiązania w obszarze płatności” przyczyniły się również znakomite wyniki linii e-Commerce, gdzie miesięczna liczba obsługiwanych transakcji internetowych przekroczyła 60 milionów, a przychody ze sprzedaży nowej wersji certyfikowanego rozwiązania TriDES2 podwoiły się w stosunku do 2018 r. - dodał.Podkreślił, że dynamiczny wzrost sprzedaży segmentu „Rozwiązania w obszarze płatności” wpłynął na największy spośród trzech segmentów biznesowych firmy wzrost zysku operacyjnego, który wyniósł na koniec ubiegłego roku przeszło 12,9 mln euro, czyli o 60 proc. więcej niż w 2018 r.- W 2020 roku zamierzamy kontynuować strategię wzrostu Grupy Asseco South Eastern Europe poprzez dalszą pracę nad ekonomicznym i organizacyjnym uniezależnianiem każdego z segmentów operacyjnych Grupy ASEE, skupienie się na rozwoju strategicznych produktów, zdobywaniu nowych rynków zarówno, jeżeli chodzi o nowe produkty jak i nowe obszary geograficzne, wspartym przez akwizycje, oraz nieustannej optymalizacji kosztów - zapowiedział prezes.- Nasza strategia, działania i osiągane wyniki zyskały uznanie inwestorów, czego świadectwem był 123-procentowy wzrost notowań akcji Asseco South Eastern Europe w 2019 r. - podsumował.Jest największym - jak podkreśla spółka - podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług.- Firma powstała w wyniku integracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy i rozwiązań największych firm IT w tym regionie oraz w Turcji. Asseco SEE działa na rynku od 2007 r., obecnie w 19 krajach, zatrudniając 2300 pracowników - wskazuje spółka.Firma jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i należy do grupy Asseco Poland - największego polskiego producenta oprogramowania.