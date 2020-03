Asseco stworzyło nowy system korzystający z blockchaina. Przyda się wielu spółkom

Firma Asseco Poland stworzyła system IT do prowadzenia rejestru akcjonariuszy w oparciu o Platformę Blockchain Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Promak Ra powstał z myślą o nowych obowiązkach, którym będą podlegać od połowy 2020 roku spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne.

- Ideą Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego jest udostępnienie wszystkim jej uczestnikom infrastruktury do współtworzenia jednolitego, bezpiecznego i zaufanego ekosystemu współpracy. Jest to rozwiązanie otwarte, które dedykujemy współpracy w obszarze innowacyjnych usług posttransakcyjnych - tłumaczy Sławomir Panasiuk, wiceprezes KDPW.Celem przyświecającym KDPW przy tworzeniu koncepcji Platformy, była minimalizacja kosztów związanych z tworzeniem usług w modelu rozproszonym. Pozwala to na tworzenie konkretnych rozwiązań bez potrzeby ponoszenia powielanych nakładów na tworzenie sieci oraz opracowywanie procesów jej utrzymania. Platforma obniża także próg wejścia w obszar technologii blockchain oraz pozwala szeroko wykorzystywać potencjał ekosystemu stworzonego przez instytucje rynku kapitałowego.Platforma została uruchomiona w połowie 2019 roku. Pierwszą dostępną na niej usługą jest eVoting, który digitalizuje proces głosowania na walnych zgromadzeniach spółek.Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 6. producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w ponad 50 krajach i zatrudnia ponad 24 tys. osób.Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy grupę kapitałową oferującą usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych. Grupę tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), pełniący rolę centralnego depozytu papierów wartościowych (CSD) oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP.