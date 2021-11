Asseco wyraźnie poprawia wyniki po licznych przejęciach

W trzech pierwszych kwartałach 2021 r. grupa informatyczna Asseco wypracowała 10,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 35 proc. do 362 mln zł. Grupa odnotowała dwucyfrowe wzrosty we wszystkich sektorach i segmentach działalności, utrzymując przy tym rentowność.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, które osiągnęliśmy po trzech kwartałach 2021 r. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania i usługi IT, co przekłada się na wzrost skali naszej działalności we wszystkich segmentach i sektorach działalności. Mocno pilnujemy strony kosztowej, dzięki czemu stale rośniemy, utrzymując jednocześnie rentowność - oznajmiła Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.- Swoją strategię niezmiennie opieramy na silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej. Dynamiczny rozwój organiczny wspieramy akwizycjami. W trakcie 9 miesięcy 2021 r. do grupy Asseco dołączyło 14 nowych spółek, umacniając jej pozycję na rynkach międzynarodowych. Nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2021 r. w każdym z segmentów operacyjnych - dodała.