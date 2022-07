Asset Tracking – co możesz zyskać na cyfryzacji przepływu zasobów w swojej firmie?

Prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego to ciągłe szukanie sposobu na usprawnienie zarządzania zasobami. To zadanie często trudne do realizacji, szczególnie gdy brakuje rozwiązań dostarczających bieżących informacji o aktualnym stanie zasobów. Jak może w tym pomóc Asset Tracking, narzędzie nadające mobilnym zasobom tzw. cyfrową tożsamość?

System lokalizacyjny – co to jest i dlaczego wspiera optymalizację produkcji?

Asset Tracking, a inaczej mówiąc – system lokalizacyjny, to rozwiązanie, które ze względu na dedykowane produkcji funkcjonalności i właściwości eliminuje problemy pojawiające się w obiektach przemysłowych. Daje możliwość usprawnienia, a nawet automatyzacji wybranych procesów. Jak to możliwe? Narzędzie pozwala na monitorowanie kluczowych zasobów przedsiębiorstwa, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Najczęściej odbywa się to przy użyciu specjalnych urządzeń połączonych z Internetem oraz dedykowanej aplikacji.

Praktyczne przykłady zastosowania Asset Tracking

Pierwszym obszarem zastosowania jest lokalizacja zasobów – dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń IoT (Internet of Things, Internet Rzeczy) wykorzystujących trzy różne technologie i połączeniu ich z dedykowaną aplikacją webową i mobilną, zyskujesz pełną widoczność położenia materiałów, narzędzi oraz pojazdów w hali produkcyjnej i w magazynie.

Kolejną korzyścią jest monitoring przebiegu procesów – wykorzystując Asset Tracking, możesz zdefiniować cyfrowe strefy na terenie zakładu. W efekcie błyskawicznie wykryjesz, na jakim stanowisku znajduje się w danym momencie wytwarzany produkt i ile czasu tam spędził. Identyfikowanie i reagowanie na przestoje staje się prostsze niż kiedykolwiek.

Rozwiązanie pomaga jeszcze w analizie przepływu materiałów – za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych w dowolnej chwili szczegółowo przeanalizujesz ścieżki przepływu materiałów między kolejnymi etapami produkcji. Co z optymalizacją wykorzystania narzędzi? W Asset Tracking możesz generować raporty zawierające wykorzystanie zasobów obejmujące np. całkowity czas ruchu pojazdu w ciągu dnia.

Narzędzie pozwala również na zdalny monitoring buforów – a tym samym bieżące kontrolowanie dostępności poszczególnych materiałów. Pozostaje jeszcze weryfikacja kompletacji komponentów – za pomocą systemu Asset Tracking od razu zweryfikujesz, czy z regału zostało zabrane wszystko, co potrzebne w danym procesie. Sprawdzisz też, czy finalnie znalazło się na przeznaczonym stanowisku produkcyjnym, i to jeszcze przed rozpoczęciem zadania.

Comarch Asset Tracking – więcej niż zwykły system lokalizacji zasobów

Skoro znasz już główne obszary zastosowania systemu lokalizacyjnego, czas przejść do tego, gdzie szukać sprawdzonego dostawcy takiego narzędzia. Comarch to wiodący dostawca biznesowych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowej, który bazuje na prawie 30-letnim doświadczeniu w zapewnianiu firmom kompleksowych rozwiązań IT, w tym w ramach ekosystemu IoT.

Comarch Asset Tracking to chmurowe rozwiązanie umożliwiające lokalizowanie i monitorowanie materiałów, narzędzi czy pojazdów. Co ważne, narzędzie Comarch integruje się z innymi systemami (np. ERP czy MES), co otwiera drogę do daleko idącej automatyzacji procesów, a tym samym optymalizacji kosztów i efektywności, a także bezpieczeństwa produkcji.

Comarch Asset Tracking znajdzie zastosowanie we wszystkich opisanych wyżej przykładach, bezpośrednio przekładając się nie tylko na wzrost wydajności produkcji, ale również na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Rozwiązanie Comarch realnie wesprze transformację Twojej firmy z klasycznego zakładu produkcyjnego w prawdziwie inteligentną fabrykę – skontaktuj się.

Pobierz darmowy whitepaper i odkryj korzyści, jakie przyniesie Twojej firmie implementacja Comarch Asset Tracking.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie Comarch, zajrzyj na oficjalną stronę Comarch IoT Ecosystem.