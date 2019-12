Aston Martin: obecnie nie poszukujemy nowych inwestorów

Brytyjska marka luksusowych samochodów sportowych Aston Martin nie chce komentować doniesień o przygotowaniach do potencjalnego przejęcia pakietu kontrolnego spółki, choć podkreśla, że nie poszukuje aktywnie nowych inwestorów - podała agencja Reutera.

W czwartek media obiegła informacja, że kanadyjski miliarder Lawrence Stroll chce nabyć pakiet kontrolny Astona Martina. Podczas gdy wiele marek i koncernów motoryzacyjnych decyduje się na zawieranie nowych sojuszy lub fuzje, aby sprostać wyzwaniom takim jak elektryfikacja, nowe technologie i mniejsze marże tygodnik "Autocar", poinformował, że Stroll utworzył konsorcjum, które ma przejąć brytyjską spółkę.

Dyrektor generalny firmy Andy Palmer powiedział agencji Reutera, że zgodnie z obowiązującymi spółki giełdowe zasadami nie może skomentować medialnych doniesień na temat potencjalnego przejęcia. Jednak podczas otwarcia w piątek nowej fabryki firmy w południowej Walii zaznaczył: "z pewnością aktywnie nie poszukujemy żadnego nowego udziałowca. Nie oznacza to jednak, że taki się nie pojawi".

Nowa fabryka, gdzie Aston będzie produkować swojego pierwszego SUV-a, ma stanowić odpowiedź na 75-proc. spadek udziałów firmy w tym roku, który był wynikiem gorszej niż oczekiwano sprzedaży. Według "Autocar" Stroll, właściciel zespołu wyścigowego Formuły 1 Racing Point, chce skorzystać z niskiej ceny akcji Astona Martina.

W sierpniu największy inwestor Astona Martina, Strategic European Investment Group, kupił dodatkowe 3 proc. udziałów w 106-letniej spółce. Jak wskazała agencja, drugim co do wielkości udziałowcem jest inwestor z Kuwejtu.

W listopadzie brytyjska marka wprowadziła na rynek model DBX, licząc na to, że w ten sposób przekona do zakupu więcej kobiet, co podniesie sprzedaż. Przez pierwsze trzy kwartały 2019 r. spółka odnotowała straty przed opodatkowaniem w wysokości 92,3 mln funtów. Aston Martin zamierza do 2023 r. podwoić sprzedaż pojazdów, do 14 tys. - podał serwis Automotive News.

Branża samochodowa konsoliduje się dzięki umowom takim jak połączenie francuskiego koncernu PSA i włosko-amerykańskiego FCA. Jak jednak zauważyła agencja, zapewnienia Astona, że nie musi on należeć do większej grupy motoryzacyjnej "może wskazywać na sukces samodzielnego rywala włoskiej marki Ferrari".

Palmer podkreślił, że niewielki udział w brytyjskiej spółce niemieckiego koncernu Daimler jednocześnie daje Astonowi dostęp do technologii, pozwalając na czerpanie korzyści z niezależnej działalności.

Jak przypomniał "Autocar", Stroll zainwestował dotychczas w takie marki jak Pierre Cardin, Ralph Lauren i Tommy Hilfiger oraz serwis RaceFans.net. Wartość przedsiębiorcy jest szacowana na ponad 2 mld funtów.

Kanadyjski miliarder w 2017 r. zaangażował się w wyścigi Formuły 1 po tym, jak zapewnił swojemu synowi miejsce w zespole Williamsa. Rok później przejął inny zespół Force India i przemianował go na Racing Point, w którym w sezonie 2019 ścigali się Sergio Pérez‎i‎Lance Stroll.

Aston Martin jest również zaangażowany w wyścigi Formuły 1, jako największy sponsor trzeciego w rankingu konstruktorów zespołu Red Bull Racing.

Doniesienia o potencjalnym przejęciu Astona Martina sprawiły, że akcje spółki wzrosły o 17 proc. - podał Automotive News.