Astronika: polska firma, która odkryje tajemnice Księżyca

Leonardo ogłosił podpisanie umowy o wartości 31,5 mln euro z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na budowę PROSPECT, pokładowego wiertła i miniaturowego laboratorium dla lądownika Luna-27, będącego wspólną misją ESA i Roscosmos, ze wsparciem włoskiej oraz brytyjskiej agencji kosmicznej. W misji uczestniczy polska spółka Astronika.

Początki systemu słonecznego

Seria lądowań na księżycu

Umowa na opracowanie i wyprodukowanie całości PROSPECT jest kolejnym dowodem na to, że Leonardo ma zdolności w inżynierii i projektowaniu złożonych systemów kosmicznych dzięki doświadczeniu i know-how zdobytemu w trakcie tworzenia systemów do wykonywania wierceń podczas misji Rosetta i ExoMars – mówi Marco De Fazio, zastępca dyrektora zarządzającego pionu elektroniki, będącego częścią koncernu Leonardo we Włoszech, i dodaje, że „wiodąca pozycja Leonardo w zakresie produkcji ładunków użytecznych i wyposażenia, mającego krytyczne znaczenie dla misji znajduje potwierdzenie w zróżnicowanej produkcji, która w dużej mierze pochodzi z zakładów w Nerviano, takich jak zegary atomowe, systemy robotyczne i panele fotowoltaiczne dla kosmicznych misji eksploracyjnych, obserwacji i nawigacji".PROSPECT składa się z dwóch elementów: robotycznego wiertła (ProSEED) oraz miniaturowego laboratorium z zestawem instrumentów naukowych (ProSPA). Ten złożony system wwierci się w glebę księżyca na głębokość do jednego metra, pobierając próbki materiału i przekazując je do różnych pokładowych instrumentów naukowych w celu przeprowadzenia analizy. PROSPECT obejmuje współpracę z brytyjskim Open University, który jest liderem konsorcjum odpowiedzialnego za laboratorium naukowe ProSPA.Jak podaje spółka, nowe wyniki naukowe, które zostaną uzyskane dzięki PROSPECT, dostarczą cennych zasobów, które utorują drogę dla przyszłych misji eksploracji księżyca.Technologia wiercenia koncernu Leonardo jest wykorzystywana także w innych ważnych misjach międzynarodowych. Misja kosmiczna Rosetta była wyposażona w zaawansowane wiertło Leonardo, które miało za zadanie przewiercić się przez powierzchnię komety na głębokość do 30 cm i uzyskać próbki. Celem misji było zbadanie pochodzenia komety i zrozumienie początków system słonecznego.Ostatnio takie samo wiertło opracowano dla misji kosmicznej ExoMars2020. Po raz pierwszy w historii wiertło wgryzie się w powierzchnię czerwonej planety na głębokość aż dwóch metrów poszukując jakichkolwiek śladów życia. Wiertło zaprojektowano tak, aby mogło pracować w ekstremalnych warunkach, przy temperaturze 80 stopni poniżej zera, pobranych zostanie około 20 próbek skał.Po tym jak koncern Leonardo zaprojektował i wykonał wiertło do badania komety oraz Marsa, opracuje teraz wiertło dla PROSPECT w księżycowej misji Luna-27.Zadanie jest realizowane we współpracy z ESA oraz Roscosmos i dotyczy wypraw na Księżyc w ramach misji Luna. Na kolejne lata planowane są trzy misje Luna, dwa lądowniki i jeden moduł orbitalny, a europejska technologia, nauka oraz infrastruktura będą miały swój udział w tej przygodzie.Jako pierwszy na Księżycu wyląduje lądownik Luna-25 i wykona zdjęcia terenu specjalnym aparatem. Zebrane w ten sposób dane zostaną wykorzystane dla przygotowania kolejnego wyzwania dla ESA: niezwykle precyzyjnego lądowania na księżycu. Dwa lata po Lunie-25 moduł orbitalny Luna-26 zostanie wysłany na orbitę księżycową dla dokonania zdalnych pomiarów naukowych oraz po to, aby służył jako możliwy przekaźnik dla komunikacji z następną misją lądownika. Lądownik Luna-27 przenoszący instrumenty PROSPECT zostanie wystrzelony rok po Lunie-26 i będzie większy niż jego poprzednik, czyli Luna-25. Poleci w trudne miejsce do lądowania, które znajduje się bliżej bieguna południowego Księżyca.