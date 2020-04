Astronika pozyskała grant z NCBR na astro-moduły

Firma Astronika pozyskała grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie atro-modułów, czyli gotowych rozwiązań do satelitów, które inżynierowie będą mogli stosować w projektowych przez siebie konstrukcjach. Całkowita wartość projektu sięga niemal 10 mln zł.

Rozwiązanie z półki

W ramach projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, Astronika opracowała kilka systemów, które wymagały dalszych prac do osiągnięcia wyższego poziomu gotowości technologicznej.- W momencie, gdy pojawił się konkurs NCBR dla sektora kosmicznego od razu przyszedł nam pomysł, aby te produkty rozwinąć. Była to dla nas naturalna droga rozwoju. W ramach własnego budżetu nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tak szerokich badań i prac rozwojowych. Pomimo tego że posiadamy dział nowych technologii, gdzie opracowujemy autorskie rozwiązania - mówi Michał Szwajewski, portfolio manager w firmie Astronika.- Dodatkowym atutem jest to, że prawa własności intelektualnej zostaną przy Astronice, co było kolejnym motywatorem do wzięcia udziału w aplikowaniu o dofinansowanie dalszych prac nad tymi produktami - dodaje.Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie, przez co podlega ciągłym zmianom. Przez długi czas przeobrażenia te postępowały poprzez ewolucję, jednak obecnie trend zmian bliższy jest rewolucji, którą nazywa się potocznie „New Space". Trend ten narodził się wraz z pojawieniem się możliwości wysyłania w kosmos satelitów przez prywatnych operatorów środków wynoszenia oraz firm, które są w stanie zaprojektować i wyprodukować swoje satelity znacznie taniej i szybciej.- Obserwując ten trend, chcemy zostać elementem łańcuchu dostaw tych integratorów satelitów. Jednak aby to było możliwe, musimy posiadać w swoim portfolio produktów gotowe rozwiązania. Takimi rozwiązaniami są astro-moduły, system otwierania paneli słonecznych/radarów, system separacyjny satelitów 50-100-200 kg oraz system wysięgnikowy, oparty na rozwijanych taśmach - tłumaczy Michał Szwajewski.Projektowane przez spółkę astro-moduły mają pozwolić na szybkie dostarczenie niezawodnego rozwiązania, które w danej klasie satelitów (w tym przypadku do 500kg) może być łatwo adaptowalne do szczególnych wymagań misji.- Chcemy aby nasi klienci mogli w łatwy sposób skorzystać z bazy astro-modułów podczas procesu projektowania. Inżynier projektujący satelitę, będzie mógł ściągnąć uproszczony model astro-modułów do swojego projektu i zaaplikować w swoim rozwiązaniu. Dzięki temu nie będzie musiał sam konstruować podsystemów satelity, co w znaczącym stopniu ograniczy czas, jak również koszty - wyjaśnia przedstawiciel Astroniki.- Następnie, gdy jego projekt będzie gotowy, nasza firma będzie w stanie w niecały rok dostarczyć lotne systemy. A każde kolejne zamówienie, gdyby była to konstelacja, w przeciągu kilku miesięcy - dodaje.Rynkiem docelowym dla astro-modułów jest przede wszystkim komercyjny rynek kosmiczny. Jednak spółka notuje również zainteresowanie rynku instytucjonalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejnym potencjalnym odbiorcą jest administracja państwowa.- Jeśli zapadnie decyzja o budowie polskiego satelity, nasze rozwiązania w postaci astro-modułów mogą w znaczący sposób przyczynić się do przyspieszenia procesu tworzenia i w efekcie posiadania przez państwo krytycznej infrastruktury - twierdzi Michał Szwajewski.