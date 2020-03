Asystent Google'a przeczyta użytkownikowi treści na stronach internetowych

Funkcjonalność Asystenta Google została rozszerzona o czytanie i tłumaczenie na głos treści na stronach internetowych. Na razie funkcja jest dostępna wyłącznie w angielskiej wersji usługi, jednak z czasem ma być wdrażana także w innych językach, m.in. polskim.

Koncern technologiczny z Mountain View zaprezentował nową funkcjonalność wirtualnego asystenta podczas tegorocznych targów Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas. Jak wskazała wówczas firma, rozwiązanie ułatwi dostęp do publikowanych w sieci treści osobom niewidomym i niedowidzącym.

Funkcja czytania na głos działa na urządzeniach z systemem operacyjnym Android 5 (Lollipop) lub nowszym. Od środy ich właściciele mogą ją aktywować, włączając przeglądarkę Chrome i wydając komendę "Hej Google, przeczytaj to" ("Hey Google, read it") lub "Hej Google, przeczytaj tę stronę" ("Hey Google, read this page"). Wyjątek stanowią stronie zabezpieczone przez projektantów nowym metaznacznikiem HTML: "no page read aloud".

Czytając materiał na stronie, Asystent Google automatycznie ją przewija i podkreśla przetwarzany w danej chwili fragment, pozwalając na śledzenie tekstu. Tempo czytania może zostać zwiększone lub zmniejszone. Funkcjonalność łączy się również z Tłumaczem Google, dzięki czemu odczytywany tekst może być automatycznie przekładany z lub na jeden z ponad 40 obsługiwanych języków.

Jak poinformował PAP polski oddział Google'a, na razie funkcję czytania na głos da się uruchomić tylko w angielskiej wersji Asystenta, choć zadziała również na stronie po polsku. Koncern zapewnił, że ma w planach udostępnienie funkcji również w innych językach, w tym polskim.