Asystent Google na smartfonach może tłumaczyć rozmowy na żywo w 44 językach - donosi serwis Venture Beat. Możliwość tłumaczenia symultanicznego aktywna jest zarówno na telefonach z Androidem, jak i z systemem iOS i można ją uruchomić komendą głosową.

Mówiąc do telefonu w języku angielskim "Hej, Google, bądź moim tłumaczem niemieckiego" użytkownik aktywuje tryb tłumacza. Pozwala on na wyświetlenie przekładu rejestrowanej przez telefon rozmowy na ekranie urządzenia, a także na jego odsłuchanie. Ponadto, tłumacz może podpowiadać użytkownikowi zwroty adekwatne do kontekstu wypowiedzi, które mogą służyć za szybką odpowiedź w konwersacji.

Jak napisała na blogu firmowym Google'a dyrektorka ds. zarządzania produktem Asystenta Lilian Rincon, nowa funkcja może być przydatna przede wszystkim dla podróżnych, którzy wykorzystują Asystenta do poszukiwania informacji o lotach, rekomendacjach lokalnych restauracji czy innych atrakcji. Nowe języki tłumaczenia symultanicznego mają jej zdaniem pomóc użytkownikom w walce z barierą językową nie tylko podczas podróży, ale i kontaktów z członkami rodziny, którzy posługują się innym językiem.

Venture Beat odnotowuje, że sztuczna inteligencja Google'a służąca do obsługi tłumaczeń i mowy potrafi już porozumiewać się w ponad 30 językach w 80 krajach. W ostatnim czasie jej działanie zostało uzupełnione o dziewięć akcentów języka angielskiego, które są generowane komputerowo i mogą być pomocne dla użytkowników z Wielkiej Brytanii, Indii, Francji, Niemiec, Japonii, Holandii, Norwegii, Korei Południowej i Włoch.

Serwis przypomina też, że nowa i rozbudowana wersja Asystenta Google została oddana do użytku razem z premierą telefonów Pixel 4 jesienią tego roku. Model języka angielskiego może być na nich obsługiwany bez połączenia z internetem i przetwarza mowę "niemal bez opóźnień", co pozwala na dostarczanie odpowiedzi dziesięć razy szybciej, niż to miało miejsce na urządzeniach poprzednich generacji.