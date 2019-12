AT&T przyłączył kolejne miasta do swojej sieci 5G

Firma AT&T dołączyła sześć kolejnych miast do swojej wąskopasmowej sieci 5G na terytorium USA. Są to: Nowy Jork, Waszyngton DC, Baltimore, Las Vegas, Detroit i Philadelphia. Całkowita liczba miast z 5G od spółki wzrosła tym samym do 19 – podał serwis The Verge.

Serwis zauważył, że dodane tereny należą do największych obszarów miejskich w kraju.

Verge wskazał, że w sześciu nowych miastach dostępna jest wąskopasmowa sieć 5G na częstotliwości 850MHz. Łatwo ją jednak pomylić z usługami LTE firmy, od niedawna reklamowanymi pod hasłem "5G E", oraz szerokopasmowym internetem piątej generacji opartym na falach milimetrowych, nazywanym przez AT&T "5G+".

Choć sieć 5G+ nie jest jeszcze dostępna dla klientów, AT&T uruchomiło infrastrukturę milimetrową na wybranych obszarach Baltimore i Detroit. Verge obliczył, że w sumie AT&T zapewnia już usługi zwykłego 5G w 19 miastach, a liczba obszarów przygotowanych do sieci 5G+ wynosi 25. Operator ma jednak w ofercie tylko jeden telefon obsługujący transfer danych piątej generacji - kosztujący 1,3 tys. USD Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G.

W abonamentach Unlimited Extra (75 USD na miesiąc) oraz Unlimited Elite (85 USd na miesiąc) dostęp do sieci 5G firmy nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, choć przesył danych wliczany jest do miesięcznego limitu przesyłu danych, odpowiednio 50 i 100 GB.