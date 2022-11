Atak Chin na Tajwan oznaczałby cyfrową apokalipsę. I prawdziwy paraliż

Czy przemysł powinien się bać widma wojny Chin i Tajwanu? Spustoszenia byłyby ogromne, ale – na szczęście – dotyczyłyby także potencjalnego agresora.

Tajwan wytwarza połowę chipów na świecie, a w niektórych ich rodzajach nawet niemal wszystkie.

W 2020 roku Chiny musiały importować 90 proc. potrzebnych chipów. W dużej mierze z Tajwanu.

Według prezesa TSMC, największego producenta chipów, nie da się prowadzić takiej produkcji bez wsparcia USA i Europy.

Półprzewodniki w ostatnim roku z okładem napsuły sporo krwi przedstawicielom wielu branż przemysłu. Najwięcej mówi się o ich braku w motoryzacji, gdzie niedobory prowadziły i nadal prowadzą do zatrzymywania linii produkcyjnych, ale problemy z uzyskaniem półprzewodników spowodowały także wydłużenie czasu oczekiwania np. na roboty przemysłowe. Wydawało się, że budowa nowych fabryk czipów (część już trwa, część jest w planach) wkrótce złagodzi te braki.

Ostatnio jednak na półprzewodnikowym rynku pojawiło się nowe zagrożenie – rosnące napięcia na linii Chiny-Tajwan, które mogą się skończyć konfliktem, a według niektórych nawet chińską inwazją.

Co ma malutki Tajwan do wielkiego rynku półprzewodników? To trzeci pod względem wielkości produkcji kraj na świecie. Według serwisu Statista w ubiegłym roku wyprodukowano tam niemal co dziesiąty półprzewodnik na świecie (9,7 proc.). Hegemonem są Stany Zjednoczone, gdzie wytwarza się 43,2 proc. półprzewodników. Będący na drugim miejscu Singapur wytwarza 18,3 proc. światowych półprzewodników.

W Europie wyprodukowano 9,6 proc., a więc jesteśmy na poziomie Tajwanu. Chiny zaś to 5,5 proc. globalnej produkcji. Tajwan na tym rynku pojawił się dopiero w 2013 roku, od razu obejmując 4,6 proc. rynku i z czasem więcej niż podwoił swój udział.

Tajwan produkuje połowę półprzewodników na świecie i eksportuje także do Chin

Problem w tym, że ta statystyka obejmuje wszystko, także firmy, które projektują, ale same nie wytwarzają chipów. Biorąc pod uwagę samo wytwarzanie chipów, Tajwan wyrósł na mistrza świata, biorąc na siebie połowę udziału w globalnej produkcji.

Według opublikowanego w ubiegłym roku raportu Boston Consulting Group w produkcji najnowocześniejszych półprzewodników, w węzłach poniżej 10 nm Tajwan ma (a przynajmniej miał w latach 2019 czy 2020) aż 92 proc. światowych mocy produkcyjnych.

Ten wynik "zrobiła" Tajwanowi jedna firm – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), produkująca nieco ponad połowę półprzewodników na świecie. Pod względem przychodów w ostatnich kwartałach ma ok. 53-55 proc. rynku. Wśród jej klientów są tacy „producenci chipów”, jak AMD, Apple, Nvidia czy ARM. Firma ma 9 fabryk chipów na Tajwanie, 2 w Chinach i jedną w USA.

W pierwszej trójce światowych producentów jest jeszcze United Microelectronic Corp (UMC), która według serwisu Statista w ostatnich kilku kwartałach ma ok. 7 proc. przychodów z globalnej produkcji półprzewodników. Jeżeli dodać do tego jeszcze kilku mniejszych producentów, można w pewnym przybliżeniu powiedzieć, że Tajwan wytwarza dwie trzecie wszystkich półprzewodników na świecie. Wyłączenie tej produkcji w wyniku ewentualnej wojny byłoby dla światowego przemysłu końcem świata – dziś liczba urządzeń, w których stosuje się półprzewodniki, jest ogromna.

Dla chipów Chiny mogą zaatakować Tajwan? Więcej na tym stracą niż zyskają

Zdaniem części obserwatorów chęć przejęcia tajwańskiej produkcji półprzewodników może być jednym z motorów rozkręcających myślenie o zbrojnym przejęciu wyspy przez Chiny. Państwo Środka jest co prawda fabryką świata, ale akurat tej produkcji jej brakuje. Według CNN w 2020 roku Chiny musiały importować 90 proc. potrzebnych chipów. W dużej mierze z Tajwanu. Do Chin trafia co dziesiąty chip wyprodukowany przez TSMC.

Według danych przytaczanych przez New York Times opierając się na chińskich mediach w 2021 roku Chiny importowały półprzewodniki o łącznej wartości 430 mld dolarów, z czego 36 proc. pozyskano z Tajwanu. Zagarnięcie wyspy będącej światowym hegemonem produkcji wafli półprzewodnikowych wydaje się więc dobrym posunięciem.

Mark Liu, prezes TSMC, w wywiadzie dla CNN ostrzegł jednak, że nie bardzo dobrym. – Nie można kontrolować TSMC siłą. W razie wojny nasze fabryki staną się nieoperacyjne. To bardzo zaawansowana technologia, zależna od współpracy w czasie rzeczywistym z licznymi dostawcami materiałów, technologii i oprogramowania z Europy, Japonii i USA – powiedział Mark Liu.

Według Boston Consulting Group producentami urządzeń i technologii do produkcji półprzewodników są głównie firmy z Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Doświadczenia wojny Rosji z Ukrainą wskazują, że najeźdźca nie mógłby liczyć na normalną współpracę z innymi krajami.

- To byłby problem także dla Chin, bo zniknęłoby zaopatrzenie ich przemysłu w najbardziej zaawansowane komponenty – zauważył Mark Liu i dodał, że powinniśmy się uczyć na przykładzie wojny Rosji z Ukrainą, gdzie nie ma zwycięzców, że wszyscy tracą, więc Chiny przed agresją powinny się dwa razy zastanowić.

Wśród producentów sprzętu wysokiej technologii nie widać paniki

Firmy potrzebujące półprzewodników do produkcji ruszyły jednak na zakupy, chcąc zabezpieczyć sobie zapasy na wypadek konfliktu. Zadzwoniłem do kilku menedżerów z firm produkujących roboty, urządzenia sterujące i składających linie produkcyjne, do producentów samochodów, części motoryzacyjnych i sprzętu AGD. Nie trafiłem na ślady paniki.

Owszem, wiele firm stara się gromadzić większe zapasy niż 2-3 lata temu, ale to wynik doświadczeń pandemii, zatkanego Kanału Sueskiego i wojny na Ukrainie.

- Jak ktoś miałby gromadzić duże zapasy półprzewodników na rynku ciągłego niedoboru, w sytuacji, w której zakłady, np. motoryzacyjne, wciąż muszą zatrzymywać taśmy produkcyjne z braku półprzewodników? - zapytał mnie jeden z menedżerów.

Oczywiście wojna uderzyłaby także z innej strony – prowadzący przez Cieśninę Tajwańską szlak żeglugowy to jeden z najaktywniejszych obecnie kanałów logistycznych, przez który przepływa niemal połowa kontenerowców świata, a w tym 88 proc. największych tego typu statków. Jakikolwiek konflikt zbrojny w tym sektorze spowodowałby więc konieczność mijania tego regionu szerokim łukiem, co wydłużyłoby o kilka dni czas transportu morskiego z Korei Południowej czy Japonii. Prawdopodobnie miałoby to mniejsze znaczenie w przypadku Chin, bo zapewne Stany Zjednoczone, a za nimi Unia Europejska objęłyby kraj agresora sankcjami, które zmniejszyłyby liczbę transportów z Chin.

Szantaż wyłączeniem produkcji jest samobójczy i chyba nieco spóźniony

Można wyobrazić sobie także inny scenariusz: Chiny szantażują świat brakiem półprzewodników, tak jak Rosja surowcami energetycznymi czy brakiem ukraińskiego zboża. Jeżeli tak, to chyba nieco „przespały moment”. Problemy z półprzewodnikami, jakie pojawiły się po pandemii, spowodowały większe zainteresowanie innych regionów świata budowaniem zakładów u siebie.

W ubiegłym roku Bosch otworzył w Dreźnie wybudowany kosztem 1,2 mld euro zakład wytwarzający półprzewodniki, głównie dla motoryzacji. W tym roku firma zapowiedziała zainwestowanie do 2026 roku 3 mld euro w rozbudowę mocy produkcyjnych i ośrodków badawczych półprzewodników w Europie. To wynik ustanowienia przez Unię Europejską regulacji European Chips Act, zakładającej wsparcie rozwoju produkcji półprzewodników w UE.

Kiedy wybuchł półprzewodnikowy kryzys, Unia rozejrzała się po świecie i zauważyła, że na 1 bilion mikrochipów wyprodukowanych globalnie w 2020 roku, ledwie 10 proc. rynku przypada Europie. Do roku 2030 Unia zamierza przeznaczyć na wsparcie tego sektora 43 mld euro. Ma to dotyczyć zarówno badań nad dalszym rozwojem półprzewodników, jak i samej produkcji.

Swój Chip Act wydali także w tym roku Amerykanie, deklarując 52,7 mld dolarów na wsparcie tego sektora, z czego 39 mld dolarów ma pójść na rozwój mocy produkcyjnych. Amerykańskie firmy już zapowiedziały wielomiliardowe inwestycje. Wartą 12 mld dolarów fabrykę półprzewodników ma także wybudować w Arizonie tajwański TSMC.

Rzecz jasna, ustanowione w tym roku przepisy czy planowane dopiero budowy fabryk nie byłyby w stanie nagle zastąpić braku półprzewodników i kryzys w przemyśle byłby ogromny, ale nie stanęlibyśmy dopiero przed problemem „co robić?”, przed desperackimi próbami poszukiwania wyjścia z kryzysowej sytuacji, jak to miało miejsce w wypadku rosyjskiego gazu.

Najmocniejszym argumentem, który może powstrzymać Chiny przed inwazją, może okazać się jednak uzależnienie także ich przemysłu od wytwarzanych na Tajwanie półprzewodników i obawa, że w wypadku agresji nie będą w stanie prowadzić tej produkcji bez międzynarodowej współpracy.