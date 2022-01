Atak na agencję marketingową. Hakerzy są coraz groźniejsi

Domeny Grupy iCEA, jednej z największych agencji SEO i SXO, 3 stycznia 2022 roku stały się celem ataków typu DDoS, powodujących zajęcie wszystkich dostępnych i wolnych zasobów w celu uniemożliwienia funkcjonowania całej usługi np. strony internetowej czy skrzynki poczty elektronicznej. To największa seria ataków tego typu na domeny spółki i tym samym bezpośrednio na agencję SEO w Polsce.

Atak DDoS sam w sobie stanowi przestępstwo z art. 268 i 268a Kodeksu karnego, który w zależności od rozległości i stopnia naruszenia może skończyć się karą grzywny lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat dla sprawcy. Przy czym jest to przestępstwo ścigane na wniosek, co oznacza, że pokrzywdzony musi samodzielnie zgłosić popełnienie takiego przestępstwa, np. na Policję. Co więcej, karalna jest już groźba dokonania takiego ataku.Na tym jednak odpowiedzialność się nie kończy.- Jeśli przeprowadzający atak dodatkowo włamie się na serwery i wykradnie dane, podlegać będzie odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej z art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 roku. Odpowiedzialności karnej podlega, także twórca oprogramowania tym razem z art. 269b i tutaj sąd może orzec karę do 3 lat pozbawienia wolności. Wreszcie nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, by sprawcy wytoczyć na drodze cywilnej postępowanie o odszkodowanie, szczególnie jeśli okaże się, że był nim nasz konkurent. Wtedy dochodzi jeszcze możliwość powołania się na czyn nieuczciwej konkurencji, co otwiera jeszcze więcej możliwości dla poszkodowanego - podkreśla Marcin Staniszewski, radca prawny w Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy.Ataki typu DDoS stanowią obecnie jedno z najbardziej prawdopodobnych zagrożeń dla firm działających online. Ich konsekwencje sięgają daleko poza sektor IT, powodując realne straty finansowe oraz wizerunkowe. By im zapobiegać, należy wcześniej zadbać o właściwą ochronę systemów informatycznych poprzez zainstalowanie właściwych programów antywirusowych tak po stronie użytkownika, jak i serwerów.