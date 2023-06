Atak na szwajcarskie strony rządu, parlamentu oraz lotniska w Genewie

Rosyjscy hakerzy zaatakowali szwajcarskie instytucje, w tym strony parlamentu, rządu federalnego oraz lotniska w Genewie i ogłosili, że jest to reakcja na przyłączenie się Szwajcarii w ubiegłym tygodniu do kolejnych sankcji UE na Rosję - podały we wtorek władze kraju.

W ostatnich dniach grupa hakerów pod nazwą NoName zaatakowała m.in. strony rządu i federalnej administracji za pomocą ataku DDoS, polegającego na blokadzie dostępu poprzez przeciążenie systemu.

W komunikacie przekazanym agencji Reutera szwajcarskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego poinformowało, że intensywność tych ataków była ostatnio "wyjątkowo wysoka" i ostrzegło, że dostęp do niektórych stron rządowych pozostanie jeszcze przez jakiś czas zablokowany.

Grupa NoName napisała na kanale Telegram: "Strony Międzynarodowego Lotniska w Genewie nie wytrzymały naszego ataku" i ogłosiła, że jej akcja jest odpowiedzią na przyjęcie przez Szwajcarię sankcji, jakie Unia Europejska nałożyła na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainie.

Do ataku doszło tuż przed zaplanowanym na czwartek wystąpieniem online prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w szwajcarskim parlamencie.

Odkąd rząd Szwajcarii zdecydował się 28 lutego ubiegłego roku, aby dołączyć do sankcji UE na Rosję, regularnie aktualizuje czarną listę przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i stosuje się do każdego kolejnego pakietu unijnych sankcji.

Wcześniej we wtorek szefowa MSZ Francji Catherine Colonna poinformowała, że Rosja przeprowadziła próbę cyberataku na strony jej resortu, a także tworzyła tzw. strony lustrzane francuskich gazet, na których zamieszczano antyukraińskie artykuły w ramach szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej, która objęła też niektóre niemieckie media.