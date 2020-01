Atari uruchomi hotele. To będzie raj dla miłośników gier

Kojarzona z branżą oprogramowania rozrywkowego firma Atari przygotowuje się do uruchomienia w USA nowej tematycznej franczyzy hotelarskiej. Atari Hotels mają oferować atrakcje związane z grami, e-sportem i wirtualną rzeczywistością.

Jak zapowiadają inicjatorzy projektu, tematyczne Atari Hotels będą łączyć w sobie zarówno nostalgiczne, jak i wybiegające w przyszłość aspekty branży gier i pokrewnych technologii. Oprócz standardowych platform do gier goście hoteli mają móc m.in. "korzystać z najnowszych zdobyczy techniki" w zakresie rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR). Niektóre obiekty mają ponadto zostać wyposażone w specjalne studia przystosowane do obsługi wydarzeń e-sportowych.

Pierwszy hotel tematyczny Atari ma powstać w Phoenix, stolicy południowo-zachodniego stanu Arizona. Jego budowa ma się rozpocząć w połowie bieżącego roku. Firmy zapowiedziały również zamiar uruchomienia podobnych obiektów w siedmiu innych amerykańskich miastach: Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco, i San Jose. Nie podały przy tym konkretnych terminów.

Marka Atari jest łączona przede wszystkim z początkami branży oprogramowania rozrywkowego. Pod tą nazwą w latach 70. i 80. minionego stulecia działał producent konsol i automatów do gier odpowiedzialny m.in. za platformę Atari VCS (inaczej Atari 2600) oraz takie tytuły, jak "Pong", "Asteroids" i "Missile Command". Obecnie prawa do nazwy oraz portfolio Atari należą do francuskiego holdingu znanego dawniej jako Infogrames Entertainment.

Jak podał serwis The Verge, w zamian za użyczenie praw do marki Atari Interactive, oddział francuskiego Atari SA, ma otrzymać 600 tys. dolarów zaliczki oraz 5 proc. przychodów z planowanych hoteli. W przedsięwzięciu uczestniczą również działająca w branży nieruchomości amerykańska spółka True North Studio oraz firma doradcza GSD Group.

Serwis VentureBeat widzi w Atari Hotels propozycję dla wychowanych na grach wideo i sportach elektronicznych przedstawicieli tzw. pokolenia X oraz millenialsów, czyli ludzi urodzonych w drugiej połowie minionego stulecia. Zdaniem serwisu obiekty tego rodzaju stanowią próbę dotarcia do osób będących obecnie w wieku średnim lub wkraczających w tę fazę, tak jak wcześniej sieci w rodzaju Hard Rock Cafe i Planet Hollywood adresowane do tzw. boomerów (osób urodzonych po II wojnie światowej).

Verge podchodzi do projektu sceptycznie, wskazując na liczne poważne trudności, jakie miało napotykać inne ostatnie przedsięwzięcie sygnowane przez Atari - nowa wersja klasycznej kontroli Atari VCS. Według ostatnich zapowiedzi producenta, po licznych opóźnieniach sfinansowana społecznościowo platforma retro wpisująca się w szerszą modę na lata 80. ma trafić do sprzedaży w marcu 2020 r.