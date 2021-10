Atende i Sevenet. Szykuje się wielka fuzja w polskiej branży teleinformatycznej

Atende oraz Sevenet rozpoczęły działania mające na celu analizę możliwości połączenia Sevenet z wyodrębnioną częścią Atende, wyspecjalizowaną w integracji teleinformatycznej. Do połączenia miałoby dojść nie później niż do 30 czerwca 2022 r.

Teleinformatyka dla przemysłu

- W ostatnich latach, obserwujemy globalne wzrosty w zakresie wszystkich głównych filarów technologii: infrastruktury, oprogramowania, usług IT czy innowacji. Obie spółki są doskonale spozycjonowane do tego, aby zyskać na tym trendzie, a po połączeniu nasza przewaga stanie się jeszcze mocniejsza - dodaje Marcin Petrykowski.- Jedynie kompletna oferta rozwiązań o najwyższym poziomie jakości i niezawodności pozwoli na dostarczanie usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów - uzupełnia Rafał Chomicz.Atende to notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych grupa technologiczna. Specjalizuje się w świadczeniu usług cyfrowych, integracji sieci i systemów IT oraz komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych. Atende dostarcza usługi z zakresu m.in. budowy sieci, integracji infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, migracji do chmury i rozwiązań chmurowych oraz cyfryzacji procesów w oparciu o blockchain.W skład grupy kapitałowej dodatkowo wchodzi sześć spółek portfelowych, które dostarczają własne oprogramowanie i usługi IT: Atende Industries tworzy rozwiązania dla inteligentnej energetyki, Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0; Phoenix Systems dostarcza własny, unikalny w Europie, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego oraz oprogramowanie dla tzw. Smart Devices; A2 Customer Care dostarcza usługi konsultingowe i programistyczne dla rozwiązań SAP; OmniChip specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych układów scalonych; TrustIT świadczy nowoczesne usługi zdalnego utrzymania i wsparcia IT; Codeshine tworzy na zamówienie oprogramowanie i aplikacje webowe.Sevenet jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje spółki notowane są na rynku NewConnect.Sevenet wykonuje prace dla jednych z największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji w Polsce. Oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych: Dostęp do sieci, Systemy Komunikacji Biznesowej, Systemy Contact Center, Data Center (centrum przetwarzania danych) oraz Bezpieczeństwo danych.