Atende podpisało nowe umowy w sektorze energetyki o wartości ponad 10 mln zł

Atende zawarło w ostatnim tygodniu trzy nowe umowy w sektorze energetycznym na realizację projektów integratorskich o wartości ponad 10 mln zł brutto.

Przedmiotem umów jest dostarczenie najwyższej klasy rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa opartych o technologie Cisco.

- Nowe kontrakty dotyczą strategicznych klientów z sektora energetyki, jednego z naszych kluczowych segmentów, w którym w 2022 roku dokonaliśmy szerokich zmian na poziomie handlowym, a dzisiaj widzimy tego efekty - mówi Gabriel Grudzień, dyrektor działu sprzedaży w pionie integracji Atende. - W przypadku ostatnich umów szczególnie cieszy wzrost zainteresowania klientów z branż często postrzeganych jako „tradycyjne” tak nowoczesnymi rozwiązaniami jak chociażby Cisco DNA. Ta otwarta, skalowalna i programowalna architektura sieciowa doskonale sprawdza się jako narzędzie do przyspieszania i upraszczania cyfrowych operacji najbardziej wymagających technologicznie przedsiębiorstw - dodaje Gabriel Grudzień.



- Dziękujemy naszym klientom za zaufanie. Udział w strategicznych projektach wspomagających cyfrową transformację sektora energetycznego to dla nas szczególny powód do dumy. Jest to nasz biznesowy priorytet i jeden z filarów planowanego rozwoju Atende w kolejnych latach - mówi Mariusz Stusiński, wiceprezes zarządu Atende.

Atende SA to grupa technologiczna z 30-letnią historią w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Grupa specjalizuje się w świadczeniu nowoczesnych usług cyfrowych, integracji sieci i systemów IT oraz komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych.

Atende dostarcza usługi z zakresu m.in. budowy sieci, integracji infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, migracji do chmury i rozwiązań chmurowych oraz cyfryzacji procesów w oparciu o blockchain - operując w pełnym łańcuchu wartości, od audytu i projektu, poprzez wdrożenie, serwis i utrzymanie, po kompleksowy outsourcing.