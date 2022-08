Atende w II kwartale 2022 roku notuje istotne wzrosty

Grupa informatyczna Atende według szacunkowych danych w II kwartale 2022 miała prawie 61 mln zł przychodów ze sprzedaży, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 26 proc. i zanotowała około 3,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej tj. spółce Atende, a to w porównaniu do takiego wyniku osiągniętego rok wcześniej oznacza wzrost o 6344 proc.

Atende podało szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej za II kwartał 2022 oraz za I półrocze 2022 roku.

Z szacunków wynika, że całe I półrocze 2022 grupa Atende miała pod względem przychodów i wyniku netto też bardziej udane niż I półrocze 2021.

W szacunków w I półroczu 2022 grupa Atende miała blisko 103 mln zł przychodów ze sprzedaży, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 17 proc. i zanotowała 40 tys. zł straty netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej tj. Atende, a to w porównaniu do takiego wyniku osiągniętego rok wcześniej oznacza zmniejszenie straty – w I półroczu 2021 wyniosła ponad 1,8 mln zł.

Atende podało, że ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I półrocze 2022 roku, który zostanie opublikowany 13 września 2022 roku.

