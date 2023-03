Atende z zamówieniami o znaczącej wartości od operatora telefonii

Atende otrzymało od operatora telefonii komórkowej zamówienia na dostawy sprzętu, oprogramowania oraz usług o łącznej wartości 5,1 mln dolarów.

Zarząd Atende poinformował o otrzymaniu 23 marca 2023 przez spółkę zamówień od operatora telefonii komórkowej o nieujawnione nazwie na łączną kwotę 5,1 mln dolarów (22 mln zł) na dostawy sprzętu, oprogramowania oraz usług Atende w ramach rozbudowy sieci pakietowej.

- Zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 12 miesięcy. Ogólne warunki realizacji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień - podało Atende.

Grupa informatyczna Atende wg wstępnych danych miała w 2022 roku blisko 225,5 mln zł przychodów notując około 1,3 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co rok do roku oznacza wzrost przychodów o około 10 proc. i wyjście na plus po stracie w 2021 roku.