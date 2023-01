Atman kupił prawie 6 ha pod inwestycje. Zbuduje kolejne centrum danych

Atman kupił blisko 6 ha w Duchnicach w gminie Ożarów Mazowiecki. - Zakończenie przez Atman procesu zakupu terenu pod budowę kolejnego centrum danych jest konsekwencją naszej długofalowej strategii inwestycyjnej - powiedział Sławomir Koszołko, prezes zarządu Atmana.

Firma doradcza JLL podała, że dostawca usług teleinformatycznych Atman kupił teren inwestycyjny o powierzchni blisko 6 ha w Duchnicach w gminie Ożarów Mazowiecki. Proces transakcji obejmujący wsparcie inżynieryjne oraz przygotowanie formalności administracyjno-prawnych zapewnił dział Industrial Agency właśnie firmy JLL.

- Zakończenie przez Atman procesu zakupu terenu pod budowę kolejnego centrum danych jest konsekwencją naszej długofalowej strategii inwestycyjnej. W szerszej perspektywie to także wkład w rozwój rodzimego rynku data center, atrakcyjnego dla klientów o różnej skali i konkurencyjnego w stosunku do dojrzałych rynków zachodnich - mówi Sławomir Koszołko, prezes zarządu Atmana, cytowany w komunikacie.

- Ta strategia służy wypełnianiu naszej misji: zapewniania stałego dostępu do danych. Potrafimy ją skutecznie realizować, oddając do użytku kolejne obiekty kolokacyjne i świadcząc w nich usługi o bezkompromisowej jakości - powiedział Sławomir Koszołko.

Sam Atman podał, że kampus Centrum Danych Atman Warszawa-3, który powstanie w Duchnicach będzie się składał z trzech budynków mieszczących łącznie 36 pomieszczeń serwerowych (ang. data halls) - blisko 19 000 mkw. powierzchni kolokacyjnej, a klienci będą mieli do dyspozycji 43 MW mocy przeznaczonej wyłącznie do zasilania sprzętu IT.

- Praca nad realizacją projektu dla firmy Atman wymagała od naszych ekspertów zagłębienia się w specyfikę branży data center. W trakcie przygotowywania terenu mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami od zmiany planu miejscowego zagospodarowania, poprzez wsparcie w negocjacjach z właścicielami sprzedawanych działek, aż po spełnienie wymogów technicznych dla planowanej inwestycji w tym uzyskanie warunków na media - powiedziała Joanna Choromańska, starszy dyrektor w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL, cytowana w komunikacie.