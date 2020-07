Audyt Facebooka wykazał "poważne wpadki" w walce z mową nienawiści

"Poważne wpadki" w walce z dezinformacją i mową nienawiści wykazał ponad dwuletni niezależny audyt Facebooka. Zdaniem autorów opublikowanego w środę raportu ujawnione niedociągnięcia przesłaniają postępy poczynione przez serwis Marka Zuckerberga – donosi Reuters.

W liczącym 100 stron raporcie z audytu jego autorzy zauważają poczynione przez koncern Marka Zuckerberga postępy w dziedzinie moderacji treści, w tym walki z dezinformacją i mową nienawiści.

Zarazem zwracają jednak uwagę, że liczne wpadki w tym obszarze niwelują wpływ pozytywnych zmian na ogólną ocenę praktyk Facebooka.

Zalecają Facebookowi zbudowanie "infrastruktury praw obywatelskich" w każdym obszarze działalności oraz odważniejsze stosowanie dostępnych narzędzi do walki z obecnymi na platformie nadużyciami.

Audyt został przeprowadzony na zlecenie Facebooka i trwał od maja 2018 roku.

Pracami kierowała Laura Murphy, była wieloletnia dyrektor waszyngtońskiego biura legislacji American Civil Liberties Union - organizacji non-profit zajmującej się obroną gwarantowanych konstytucyjnie praw obywatelskich.

"Proces audytu doprowadził do wprowadzenia pewnej liczby znaczących usprawnień na platformie. Zaobserwowaliśmy też jednak w ostatnich dziewięciu miesiącach podjęte przez firmę bolesne decyzje, których konsekwencje w rzeczywistym świecie stanowią poważne zagrożenie dla praw obywatelskich" - napisano w raporcie. W szczególności miałoby w tym kontekście chodzić o wyłączenie z procedury fact-checkingu treści zamieszczanych na Facebooku przez polityków - podkreśla Reuters, przypominając kontrowersje wokół wpisu Donalda Trumpa zawierającego fałszywe informacje na temat głosowania korespondencyjnego.

Tłumacząc decyzję o niezastosowaniu wobec wpisów Trumpa dostępnych dla moderatorów Facebooka narzędzi, jak np. oznaczenie ich jako budzących wątpliwości, prezes platformy Mark Zuckerberg podkreślał przywiązanie swojej firmy do wolności słowa.

"Gdy czynisz z wolności słowa wartość najwyższą, inne wartości schodzą na drugi plan" - skomentowała to dla Associated Press Laura Murphy, dodając, że wyłączenie polityków spod procedur moderacji i fact-checkingu "wzmacnia głos tych, którzy już i tak są potężni, kosztem tych, którzy nie są". W raporcie z audytu decyzję o wyłączeniu wpisów Donalda Trumpa spod procedur moderacji treści nazwano "strasznym precedensem".

Zawarte w raporcie z audytu rekomendacje nie są wiążące dla firmy, jednak Reuters zauważa, że stanowią one kolejny element wywieranej ostatnio na Facebook presji, by w większym niż dotychczas stopniu skupił się na zwalczaniu mowy nienawiści, dezinformacji oraz innych powszechnych na platformie nadużyć, m.in. rasizmu oraz agresywnej retoryki politycznej. Do protestu wobec zaniechań Facebooka w tej dziedzinie zainicjowanego przez organizację Stop Hate for Profit dołączyło już ok. 900 firm z całego świata, w tym tacy giganci jak np. Coca-Cola, Verizon czy Unilever, które zawiesiły tymczasowo reklamowanie swoich produktów czy usług na platformie Marka Zuckerberga.

Wkrótce po rozpoczęciu bojkotu Facebook zapowiedział, że zintensyfikuje działania związane z moderacją treści i że we współpracy z organizacjami obywatelskimi i ekspertami zamierza opracować odpowiednie narzędzia do walki z mową nienawiści. Koncern poinformował, że zainwestował również w technologię opartą na sztucznej inteligencji, która umożliwia zidentyfikowanie 90 proc. szkodliwych treści jeszcze zanim zgłoszą je użytkownicy. Facebook zapowiedział też, że zacznie oznaczać wpisy polityków sprzeczne z obowiązującym regulaminem.

"Audyt jest dogłębną analizą, jak możemy wzmocnić ochronę praw obywatelskich na każdym poziomie naszej firmy, ale to dopiero początek podróży, a nie jej koniec. Mamy długą drogę do przejścia. I chociaż naświetlenie przez ekspertów naszych niedociągnięć było bolesne, bez wątpienia był to niezwykle ważny proces dla naszej firmy" - skomentowała w rozmowie z agencją Associated Press publikację raportu Laury Murphy dyrektor wykonawcza Facebooka, Sheryl Sandberg.