Aukcja 5G będzie szybsza od przepisów

Aukcja 5G, która nie może wystartować od trzech lat, ma wkrótce ruszyć. Rynkowy regulator może mieć jednak problem prawny.

Rynek telekomunikacyjny od lat czeka na aukcję 5G

Według informacji Pulsu Biznesu "w najbliższych tygodniach" prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ma ogłosić rozpoczęcie wyczekiwanej przez rynek telekomunikacyjny od lat aukcji częstotliwości 5G. Będą w niej do wzięcia cztery bloki częstotliwości z tzw. pasma C (3,4-3,8 GHz, dobrze nadającego się do budowy szybkiej sieci na obszarach gęsto zaludnionych). Cena wywoławcza za każdy z nich wynosi 450 mln zł.

Gazeta przypomina, że konsultacje dokumentacji aukcyjnej formalnie ruszyły 20 grudnia ubiegłego roku. Przedstawiciele UKE mówili wtedy, że "optymistycznym, ale realnym założeniem" jest przeprowadzenie całej procedury - konsultacji, analizy stanowisk, ogłoszenia aukcji, przeprowadzenia jej i przejścia przez postępowanie rezerwacyjne - w 190 do 240 dni. W najszybszym wariancie oznaczałoby to zakończenie procedur i licytacji w czerwcu oraz faktyczne rozdysponowanie częstotliwości w sierpniu. Już wiadomo, że ten termin jest nieosiągalny - zauważa "PB".

Konsultacje trwają, zaostrzone warunki mogą wydłużać postępowanie

"Druga tura konsultacji rozpoczęła się na początku kwietnia. Zmieniono kilka zapisów - rozszerzono oferowane bloki częstotliwości (bez zmiany ceny wywoławczej), zmniejszono też zobowiązania pokryciowe wobec operatorów. Zaostrzono również zapisy - mocno kontestowane przez chińskich producentów sprzętu i niektóre izby branżowe - dotyczące obowiązku usuwania z sieci urządzeń od firm uznanych za +dostawców wysokiego ryzyka+. W obecnej wersji dokumentacji czas ten skrócono z siedmiu do pięciu lat, a w przypadku krytycznych elementów sieci - do roku" - czytamy.

"PB" przypomina, że przedsiębiorcy i izby branżowe mogli składać uwagi do 12 maja. Na razie ich nie opublikowano. W kwietniu UKE zakładał, że częstotliwości uda się przydzielić w czwartym kwartale. Rzecznik UKE Witold Tomaszewski w rozmowie z gazetą powiedział, że Urząd otrzymał opinie w ramach drugiej tury konsultacji i nie przewiduje "większych zmian". "Po tym jak je opublikujemy, aukcja będzie mogła wystartować w ciągu kilku tygodni" - dodał.

"Aukcja 5G została już ogłoszona na początku 2020 r., ale szybko - i w kontrowersyjnych okolicznościach - ją odwołano. Potem regulator długo czekał na nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która miała m.in. określić państwowe wymogi co do dostawców sprzętu i procedurę ich weryfikacji. Prace nad projektem trwają z przerwami od trzech lat. Ostatnio przyspieszyły, bo pod koniec kwietnia w końcu przyjął go Komitet Stały Rady Ministrów" - pisze PB".

Jak zauważa dziennik, ustawa nie została jeszcze skierowana do Sejmu, a w optymistycznym wariancie możliwe jest, że jesienią wejdzie w życie. "PB" dodaje, że zarówno rząd, jak i UKE uważają, że aukcja może ruszyć przed nowelizacją przepisów. "Tymczasem lobbyści i izby branżowe przekonują, że zrodzi to duże ryzyko prawne dla całej procedury" - czytamy.