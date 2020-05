Australia wygrała "Eurowizję dla sztucznej inteligencji"

Zespół z Australii wygrał sygnowany przez Konkurs Piosenki Eurowizji "AI Song Contest". Słowa oraz muzyka zwycięskiego utworu "Beautiful the World" zostały napisane przez algorytmy sztucznej inteligencji (AI). W konkursie wzięło udział 13 drużyn z różnych krajów – podało BBC.

Na pomysł przeprowadzenia towarzyszącego Eurowizji konkursu na skomponowanie utworu muzycznego za pomocą AI wpadła jedna ze starszych edytorek holenderskiego nadawcy telewizyjnego VPRO, Karen van Dijk. Początkowy pomysł rozrósł się do rozmiarów międzynarodowego przedsięwzięcia po tym, jak 18 marca z powodu pandemii Covid-19 coroczny Konkurs Piosenki Eurowizji został odwołany - pierwszy raz w swojej 64-letniej historii. Gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia miało być holenderskie miasto Rotterdam.

W sygnowanych przez Eurowizję zmaganiach wzięło udział 13 zespołów pochodzących z Australii, Szwecji, Belgii, Wielkej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii i Holandii. Zgodnie z formułą właściwego konkursu, zwycięzcę zawodów na piosenki napisane przez AI wyłoniono na podstawie głosów widzów i ekspertów.

Widzowie wybrali zwycięzcę znaczną większością głosów. Za najlepszy uznano zainspirowany odrodzeniem fauny i flory po tragicznych pożarach buszu w Australii, opracowany z minimalnym udziałem człowieka utwór "Beautiful the World" zespołu Uncanny Valley. W jego skład wchodzą producenci muzyki oraz studenci matematyki, informatyki i antropologii społecznej. Członkowie grupy wyszkolili algorytmy, wykorzystując próbki dźwięków wydawanych przez australijskie zwierzęta: koale, dacelo i diabły tasmańskie. Następnie sztuczna inteligencja samodzielnie napisała melodię oraz słowa piosenki w stylu eurowizyjnych utworów.

Utwory oceniał też panel ekspertów z dziedziny sztucznej inteligencji w składzie: kompozytor i starszy specjalista ds. danych w firmie RTL Vincent Koops, związana z firmą Google specjalistka od wykorzystywania AI przy produkcji muzyki Anna Huang i muzyk oraz zarządca ByteDance AI Lab London Ed Newton-Rex. Specjaliści także docenili "Beautiful the World", ale dali "pełną dwunastkę" punktów utworowi "I'll Marry You, Punk Come" niemieckiego zespołu Dadabots x Portrait XO.

Panel był "zachwycony różnorodnymi i innowacyjnymi podejściami do wykorzystania AI w muzyce" jakie zaprezentowały poszczególne drużyny. "Stworzenie piosenki za pomocą AI jest trudne, zmagać się trzeba ze wszystkimi wyzwaniami kreatywnymi jak przy pisaniu zwykłego utworu, ale niezbędna jest także żonglerka uczeniem maszynowym" - wskazało jury specjalistów. "Uważam, że niektóre z zaprezentowanych piosenek z powodzeniem mogłyby konkurować w oficjalnej Eurowizji" - dodała van Dijk.