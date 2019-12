Australia wzywa Facebooka i Google'a do przestrzegania zasad konkurencji

Władze Australii ostrzegły w czwartek duże koncerny technologiczne takie jak Facebook i Google, że będą musiały zgodzić się na działania według nowych zasad konkurencji. Niestosowanie się do nowego prawa spowoduje zdecydowaną reakcję rządu.

Nowe przepisy mają ochronić lokalne podmioty przed dużymi koncernami, które z łatwością osiągają przewagę konkurencyjną - tłumaczy agnecja Reutera.

W czwartek premier Australii Scott Morrison zapowiedział, że australijski urząd ds. ochrony konkurencji (ACCC) opracuje kodeks postępowania, który ułatwi wnoszenie skarg na silną pozycję dużych podmiotów technologicznych w obszarze reklam, które są głównym źródłem dochodów lokalnych mediów. Nowe wytyczne mają zapewnić, że znaczna siła rynkowa nie będzie wykorzystywana do osłabiania konkurencji na rynkach medialnym i usług reklamowych.

Jak zauważyła Reuters, kodeks opracowywany przez ACCC zaostrzy przepisy obowiązujące na platformach internetowych. Australia nie jest jedynym krajem, który w ten sposób chce rozwiązać problemy dotyczące dominacji rynkowej serwisów oraz szerzenia w nich dezinformacji i mowy nienawiści. W nowych przepisach rozwiązania dla tych kwestii szukają również Stany Zjednoczone i kraje europejskie - wskazała agencja.

Choć początkowo stosowanie się do kodeksu ACCC będzie dobrowolne, ostatecznie obejmie on wszystkich. Władze Australii zapowiedziały bowiem, że czas na wyrażenie dobrowolnej zgody na nowe przepisy minie w listopadzie 2020 r., po tym okresie zostaną one narzucone odgórnie.

Zarówno Google, jak i Facebook oświadczyły, że popierają większą konkurencję i zapowiedziały ścisłą współpracę z ACCC - podał Reuters. Oba koncerny sprzeciwiły się jednak bardziej surowym przepisom, podczas gdy właściciele tradycyjnych mediów, w tym właściciel News Corp Rupert Murdoch, poparli reformy.

Jak zauważyła agencja, Australia od wielu miesięcy sygnalizowała zamiary stawienia czoła technologicznym gigantom.

W kwietniu rząd w Canberrze uchwalił nowe przepisy, które pozwalają na nakładanie grzywien na media społecznościowe i firmy hostingowe nawet do 10 proc. ich rocznego globalnego obrotu oraz karę do trzech lat więzienia dla kadry kierowniczej, jeśli brutalne treści nie zostaną "szybko" usunięte.

W lipcu Australia jako pierwsza na świecie utworzyła oddział specjalny w ramach ACCC, który ma zbadać w jaki sposób firmy wykorzystywały algorytmy w celu dopasowywania reklam do użytkowników.