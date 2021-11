Australijczycy wykorzystają pionierski polski system podziemnej łączności

Innowacyjny polski system bezprzewodowej łączności dla ratowników górniczych i pracowników kopalń, umożliwiający - obok wielu innych funkcji - połączenia głosowe pod ziemią i łączność z powierzchnią, będzie wdrożony w wybranych kopalniach australijskich. Systemem interesuje się też kopalnia z RPA.

Pełny monitoring

Co istotne - równocześnie można było prowadzić pełny monitoring parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń. Ponadto RESYS daje możliwość lokalizowania górników i monitorowania ich bezpieczeństwa - system natychmiast informuje o upadkach czy bezruchu użytkownika. Sieć może także przesyłać dane z innych urządzeń, zgodnie z potrzebami użytkowników.



- Jest duża szansa, że RPA będzie kolejnym, po Australii, rynkiem komercjalizacji systemu - oceniła prezes.



Ideą stworzenia systemu było wzmocnienie bezpieczeństwa ratowników górniczych podczas akcji pod ziemią, w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego. Rozwiązanie może być również elementem tzw. inteligentnej kopalni, wymagającej skutecznej, bezprzewodowej komunikacji.



Rozbudowany system może być wykorzystywany podczas akcji ratowniczych, ale też do monitorowania i sterowania bezobsługowym wydobyciem w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdy kopalnie zdecydują się na zastąpienie pracy ludzi maszynami w coraz głębszych i trudniejszych geologicznie pokładach. Bez szerokopasmowej, bezprzewodowej i bezpiecznej transmisji danych, wdrożenie takich rozwiązań nie będzie możliwe.



RESYS umożliwia bezprzewodową łączność pod ziemią na odległość wielu kilometrów. Obecnie twórcy systemu pracują nad wersją dostosowaną do potrzeb transportu w kopalniach, z możliwością łączenia się z wyposażonym w radiotelefon użytkownikiem lokalnej sieci z telefonów stacjonarnych (np. poprzez centralę na powierzchni) i z telefonów komórkowych.