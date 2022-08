Australijska firma stworzyła folię spożywczą z... obierków ziemniaków

Powszechnie używana folia do owijania potraw produkowana jest z plastiku. Teraz jednak powstał jej ekologiczny odpowiednik. Opracowała go australijska firma Great Wrap. Jej produkt powstaje z naturalnych składników, dlatego ulega biodegradacji.

Te naturalne składniki to skrobia wyekstrahowanej ze skórek ziemniaków zmieszana ze zużytym olejem spożywczym i skrobią warzywną o nazwie maniok. Według informacji ze strony firmy Great Wrap jest to dziś jedyna alternatywa dla służącej do zabezpieczania żywności folii plastikowej, "tworzonej z ropy naftowej". "Nasze materiały zachowują się tak samo, jak konwencjonalne tworzywa sztuczne, ale rozkładają się w mniej niż 180 dni. Folia Great Wrap jest całkowicie kompostowalna, co oznacza, że nie pozostawi po sobie mikroplastiku" - czytamy na stronie firmy.

Twórcy naturalnej folii przy okazji opisują też zalety kompostowania odpadów. "Na naszej planecie istnieją trzy naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla: oceany, atmosfera i gleba. Nagromadzenie dwutlenku węgla w naszej atmosferze i oceanach przyspiesza zmiany klimatyczne w niebezpiecznym tempie. Z drugiej strony nasze gleby rozpaczliwie potrzebują więcej węgla. Gdybyśmy co roku dodawali tylko 0,4 proc. węgla organicznego do gleb i ogrodów, poprzez kompostowanie, zrównoważyłoby to negatywny efekt wydzielania globalnych gazów cieplarnianych".

Firma ma intencje, by zastąpić cały światowy plastik jednorazowego użytku kompostowalnym plastikiem, wytwarzanym z "odpadów spożywczych, leśnych, ścieków, wodorostów, alg lub innych bioodpadów". Za jaką cenę? 30-metrowa rolka folii marki Great Wrap kosztuje 35 dolarów, czyli ok. 166 zł. Tymczasem najtańsza plastikowa folia kosztuje w polskich sklepach ok. 8 zł za 200 metrów. Czy ludzie będą skłonni zapłacić około 7 razy więcej za taki potrzebny w każdej kuchni produkt, by w ten sposób przyczynić się do ochrony Ziemi przed zaśmieceniem plastikiem? (PAP Life)

