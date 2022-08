Automatyzacja procesów skutecznie usprawnia logistykę magazynową

Zarządzanie magazynem jest czasochłonne i wymaga zaawansowanych umiejętności logistycznych. Zajmujące się tym osoby odpowiadają zarówno za proces załadunku i rozładunku, jak i wiele innych prac, które są konieczne do tego, by hala magazynowa funkcjonowała tak, jak należy. Optymalizacja procesów magazynowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii pozwala sprawić, by nadzór nad wszelkimi procesami logistycznymi był o wiele prostszy.

Na procesy magazynowe w dobrze prosperującej firmie składa się wiele czynności, za które bez automatyzacji magazynu odpowiada często wielu pracowników. Jeśli chcesz zwiększyć moce przerobowe swojego magazynu, to inteligentny system zarządzania magazynem pozwoli to pod względem logistycznym usprawnić. Usługi w zakresie automatyzacji procesów obejmują takie procesy, jak m.in.:

awizacja i weryfikacja kierowców ze zgodą na wjazd,

automatyczny załadunek i wydanie towaru,

analiza i raportowanie.

Jeśli nie wiesz, jak najlepiej zoptymalizować proces magazynowania, nawiąż współpracę z firmą APA Group. Dysponuje ona szeregiem rozwiązań, dzięki którym automatyzacja procesów pozwoli zaoszczędzić nie tylko wiele czasu, ale i pieniędzy zwiększając tym samym wydajność pracowników.

Usprawnienie procesów wpływa na zwiększenie płynności działania oraz ułatwia dostęp do kluczowych danych. Automatyzacja magazynu w sposób bezpośredni wpływa więc na podniesienie jego funkcjonalności.

Inteligentna automatyka firmy APA Group za pośrednictwem specjalnego systemu WMS (Warehouse Management System) – Nazca pozwala na awizację i wprowadzanie danych. Umożliwia to weryfikowanie kierowców i ich samochodów, którzy po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymują zgodę na wjazd i informację, gdzie dokładnie należy się ustawić, by odebrać wyznaczony towar.

Oczywiście w razie jakichkolwiek nieporozumień system pozwala na skontaktowanie się z dyspozytorem. Jednak dzięki wdrożeniu systemów magazynowych nie musi on cały czas pilnować wjazdu i może zająć się wykonywaniem innych obowiązków.

Automatyzacja procesów obejmuje także zarządzanie parkingiem buforowym, który można udostępnić kierowcom oczekującym na możliwość załadunku lub rozładunku. W momencie gdy przyjdzie ich kolej, dostaną specjalne powiadomienie.

Systemy WMS kontrolują także proces załadunku – odczyt i przesłanie danych do automatyki załadunku pozwala na sprawną paletyzację i weryfikację poprawności załadunku. Przy okazji zostaną wygenerowane także dokumenty przewozowe. Na równe usprawnienie możesz liczyć w przypadku wydania towaru i wyjazd ładunku. Optymalizacja procesów magazynowych obejmuje także analizę i raportowanie. Wszelkie elementy i parametry dostosujesz do swoich preferencji, co pozwoli określić możliwe przestoje i zapotrzebowanie na moce przerobowe.

Automatyzacja magazynu przynosi nie tylko oszczędności

Poza sporymi oszczędnościami pod uwagę warto wziąć także to, że system WMS gwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i towarów. Usprawnienie procesów ogranicza bezpośredni udział człowieka tylko do zarządzania. Pozwala to zmniejszyć ryzyko wypadków, do których w magazynach niestety dochodzi dość często.

Co więcej, systemy magazynowe chronią towar w taki sposób, że jest on zabezpieczony przed tym, by mógł się dostać w niepowołane ręce.

Wiesz już, jak usprawnić proces magazynowania, ale zastanawiasz się, czy warto? Automatyzacja procesów, które wymagają skomplikowanych działań, ma zalety, które można wskazać na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim przekłada się to na wzrost wydajności pracy. Wszystkie prace są wykonywane nie tylko szybciej, ale też starannie. Po zainwestowaniu w system WMS stałe koszty prowadzenia firmy zdecydowanie zmaleją – na przykład dzięki temu, że automatyka pozwoli na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowych.

Na optymalizację procesów magazynowych przy pomocy APA Group zdecydowało się choćby Tesko Steel Sp. z o.o. Przy realizacji tego projektu zastosowano rozwiązania, które pozwoliły usprawnić proces magazynowania i wyeliminować chaos towarzyszący procesom rozładunku. Magazynowy system informatyczny Nazca umożliwił skoordynowanie pod względem logistycznym wszystkich prac, a także elementów automatyki budynkowej, w tym m.in. systemu CCTV, PPOŻ, klimatyzacji, czy oświetlania.

Zależy Ci na sukcesie Twojej firmy, a dodatkowo interesuje Cię możliwość zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i towarów? APA Group chętnie podejmie się wyzwania i wskaże, jak zoptymalizować proces magazynowania przy wykorzystaniu inteligentnej automatyki.