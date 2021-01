Automatyzacja zlewa się ze sztuczną inteligencją. Rośnie nowy trend

Jak wynika z badań Capgemini, ponad połowa firm oferujących usługi finansowe prowadzi prawie 40 proc. interakcji z klientem przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji. Z drugiej strony, aż 54 proc. kupujących każdego dnia wchodzi w interakcje z algorytmami sztucznej inteligencji m.in. za pośrednictwem wirtualnych agentów, skanerów biometrycznych, interaktywnych przymierzalni, czy hiperpersonalizowanych ofert.

Hamulce dla AI

Uprzedzić ryzyko

- Co istotne, firmy, które dostrzegły potencjał w tych rozwiązaniach, zaczynały zwiększać nakłady na tego typu produkty, głównie, aby dostarczyć nową wartość – konieczną w zmieniającym się otoczeniu, albo też, aby niwelować potencjalne koszty lub ograniczenia. W wielu obszarach, tam gdzie sztuczna inteligencja dopiero raczkowała, pandemia paradoksalnie stała się akceleratorem do bardziej dynamicznego wzrostu i pewnym stymulatorem pozytywnych zmian - dodaje.Analizując trendy rynkowe w obszarze IT, automatyzacja procesów oraz AI są integralnym elementem tych prognoz już od pewnego czasu. Nadchodzi jednak czas, kiedy oba trendy połączą się, stanowiąc hiperautomatyzację. To zastosowanie kombinacji szeregu narzędzi informatycznych, wzbogaconych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i zasadne o mechanizmy uczenia maszynowego (szerzej: AI), mające na celu wzmocnienie potencjału pracowników.Wzrost i tempo zmian przekłada się na budowanie świadomości, że czeka nas nie tylko rewolucja w obszarze marketingu i sprzedaży, ale coraz częściej będziemy się stykać z AI mówiąc o zdrowiu, bezpieczeństwie, rolnictwie i innych dziedzinach i branżach otaczającego nas świata.Szanse i zagrożenia, które niesie za sobą AI wymagają nie tylko odpowiedniej edukacji w tym obszarze, ale i właściwej legislacji, która zapewni regulacje i zagwarantuje bezpieczeństwo. Prawodawstwo stanie się też kamieniem węgielnym w budowaniu zaufania, które często stanowi hamulec dla tych rozwiązań. Unia Europejska pracuje nad pierwszym pakietem przepisów adresującym te szanse i zagrożenia.- Prace w obszarze regulacji prawnych dla rozwiązań opartych na AI to krok we właściwą stronę – ponad 22 proc. badanych uważa, że brak legislacji w tym obszarze jest główną barierą dla bardziej dynamicznego tempa wzrostu i adopcji rozwiązań - komentuje Rusłan Korniczuk.Wśród pozostałych czynników hamujących wzrost, wymienić można niewystarczającą liczbę ekspertów ze znajomością AI oraz jakość danych, które stanowią wkład do budowania inteligentnych rozwiązań.Mówiąc o korzyściach płynących ze sztucznej inteligencji i szansach, które daje, warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, które potencjalnie może się zwiększyć, gdy rozwiązania, których używamy na co dzień wzbogacone są o elementy AI. Mowa tu także o istotnych korzyściach dla biznesu.- Nie chodzi o pojawienie się nowej generacji produktów i usług, ale co istotniejsze, planowany wzrost wydajności pracy o około 11-37 proc. Należy też pamiętać o wpływie na usługi publiczne, transport, edukację, czy energetykę i gospodarkę odpadami - zaznacza Tomasz Cieślar.Rozwojowi sztucznej inteligencji towarzyszą jednak także obawy, że będzie ona wykorzystywana do niewłaściwych celów. W grudniu 2020 roku Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w raporcie ostrzegła unijnych prawodawców przez pułapkami związanymi z wykorzystywaniem technologii sztucznej inteligencji (AI) głównie przez policję, służby medyczne i reklamodawców.Mieszcząca się w Wiedniu agencja zaapelowała do unijnych urzędników o przygotowanie szczegółowych wytycznych dotyczących zastosowania już obowiązujących przepisów wobec AI oraz zagwarantowanie, że przyszłe regulacje prawne w tej kwestii zagwarantują wykorzystywanie tej technologii z poszanowaniem praw podstawowych człowieka."AI nie jest nieomylna, została stworzona przez ludzi, a ci mogą popełniać błędy. Dlatego Europejczycy powinni wiedzieć, kiedy stosowana jest technologia AI, jak działa i jak radzić sobie w sytuacji, kiedy decyzja urzędowa w ich sprawie została podjęta przez oprogramowanie" - powiedział w oświadczeniu dyrektor FRA Michael O'Flaherty.Komisja Europejska poinformowała już, że 2021 roku zamierza przedstawić projekt przepisów odnośnie wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji w sektorach szczególnie wrażliwych, jak medycyna, energia, transport i część sektora publicznego. Unijna agencja podkreśla, że nowe regulacje muszą zapewnić przestrzeganie praw człowieka i gwarantować, że będzie on mógł zawsze podważyć decyzje podjęte przez AI; podobnie firmy i instytucje korzystające z technologii muszą być w stanie wyjaśnić, na jakiej podstawie stosowane przez nich oprogramowanie podejmuje decyzje np. o przyznaniu komuś wizy.