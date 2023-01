Autonomiczny autobus wyjeżdża na ulice Korei Południowej

Pierwszy w pełni funkcjonalny autobus autonomiczny rozpocznie kursowanie w południowokoreańskim Cheongju.

Autonomiczny autobus będzie poruszać się na liczącej 22,4 km trasie pomiędzy terminalem autobusowym a stacją kolejową, rozwijając prędkość do 80 km/h. W pojeździe wciąż znajdować się będą kierowca oraz pracownik firmy transportowej, którzy mają być w gotowości do przejęcia kontroli w przypadku nieprzewidzianych trudności. W niedalekiej przyszłości asysta człowieka nie będzie już potrzebna.

Jak podaje portal The Korea Times, pod koniec grudnia b.r. południowokoreańskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu ogłosiło początek operacji autonomicznego autobusu pomiędzy terminalem autobusowym w mieście Sejong a dworcem kolejowym w Cheongju. Na 22,4-km odcinku kursować będą dwa takie pojazdy, wykonując 6 kursów pomiędzy 12:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku, zatrzymując się na 8 przystankach. Autonomiczne autobusy otrzymają swój własny numer i będą kursować obok pozostałych autobusów miejskich.

Według informacji portalu The Korea Economic Daily autonomiczne autobusy były już wykorzystywane w Korei Południowej w środowiskach testowych w stolicy kraju i na wyspie Jeju. Autobus w Cheongju będzie jednak pierwszym tego typu pojazdem, który poruszać się będzie po publicznych drogach. Według wykorzystywanej w branży klasyfikacji autobus ten będzie na 3 poziomie autonomii jazdy. Oznacza to, że jest on w stanie samodzielnie rozpoznawać otoczenie i trasę przejazdu, a rola kierowcy ogranicza się jedynie do reakcji w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo w pojeździe tym zasiadać będzie drugi pracownik nadzorujący działanie autonomicznego systemu sterowania oraz asystujący pasażerom.

W trakcie trwającego 3 miesiące programu pilotażowego pasażerowie będą mogli korzystać z innowacyjnego autobusu za darmo, a później obowiązywać będzie standardowa opłata, jak w przypadku pozostałych środków transportu miejskiego. Zgodnie ze Strategią Innowacyjnej Mobilności ministerstwa Infrastruktury i Transportu do 2025 r. na południowokoreańskich drogach dostępne będą w pełni autonomiczne pojazdy (poziom 4), niewymagające asysty człowieka. W sytuacjach kryzysowych systemy tych aut mają być zdolne do samodzielnej reakcji. Do tego czasu Koreańczycy będą mogli korzystać z nich przy asyście pracowników firm transportowych.

