Autostrada Wielkopolska przeniosła się do chmury prywatnej

Zarządzająca odcinkiem autostrady A2 firma Autostrada Wielkopolska zdecydowała się na wdrożenie prywatnej chmury obliczeniowej, która zastąpiła fizyczną infrastrukturę serwerową spółki. Za doradztwo, projekt migracji oraz utrzymanie zasobów klienta w chmurze firmy VMware odpowiada Beyond.pl, dostawca usług data center i cloud computing.

- Zmigrowanie całej infrastruktury do chmury prywatnej VMware w Beyond.pl zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa nie tylko ze względu na certyfikat Rated 4 centrum danych i chmurowe kompetencje dostawcy, ale również skalowalność rozwiązania cloudowego oraz przewidywalność stałych miesięcznych kosztów i oszczędności w dłuższej perspektywie - podsumowuje Krzysztof Andrzejewski.Czytaj także: Firma Kulczyka musi zwrócić prawie miliard złotych. Plus odsetki Nowy model infrastrukturalny zaprojektowany przez Beyond.pl uwzględnił również optymalizację połączeń sieciowych. Z uwagi na bliską lokalizację Data Center 2 oraz siedziby Autostrady Wielkopolskiej, oba obiekty zostały połączone za pomocą ciemnych włókien światłowodowych, co pozwoliło przekierować cały ruch sieciowy bezpośrednio do Data Center 2.Projekt migracji trwał dwa miesiące, a niedostępność podczas przenoszenia danych z systemów Autostrady Wielkopolskiej została ograniczona do niespełna godziny.Spółka Beyond.pl działa od 2005 roku i oferuje usługi na podstawie posiadanych przez siebie wielkopolskich centrów danych. Głównym akcjonariuszem firmy jest Kulczyk Investments, kontrolowany przez Sebastiana Kulczyka, który pośrednio kontroluje także część udziałów w Autostradzie Wielkopolskiej.