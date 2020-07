Aviva i Intercontinental Hotels wstrzymują reklamy na Facebooku

Grupa ubezpieczeniowa Aviva i sieć hoteli Intercontinental Hotels wstrzymują reklamy na Facebooku w Wielkiej Brytanii - informuje serwis BBC. Spółki te dołączają tym samym do grona koncernów takich jak Ford, Adidas, HP, Coca Cola, Unilever i Starbucks.

Wycofanie reklam z Facebooka przez te firmy to głos sprzeciwu wobec tego, w jaki sposób platforma Marka Zuckerberga radzi sobie z problemem mowy nienawiści - komentuje BBC. Zdaniem organizatorów kampanii "Stop Hate for Profit", do której przyłączyły się rezygnujące z reklam na Facebooku koncerny, platforma ta nie podejmuje wystarczających kroków w celu rozwiązania problemu nienawistnych treści w swoich serwisach społecznościowych.

W przekazanym BBC oświadczeniu Aviva poinformowała, że "regularnie monitoruje, które media społecznościowe są wykorzystywane w działaniach spółki". Firma zadeklarowała, że "po namyśle doszła do wniosku, żeby przeanalizować powtórnie wykorzystanie Facebooka do reklamy w Wielkiej Brytanii i na ten czas wstrzymać emisję komunikatów marketingowych" w tym serwisie.

Grupa hotelarska Intercontinental Hotels potwierdziła, że w ostatnim czasie podjęła decyzję o wstrzymaniu emisji reklam na Facebooku "w wymiarze globalnym". Spółka odmówiła jednak udzielenia bliższego komentarza w związku ze sprawą. Do grupy należą m.in. takie sieci hoteli jak Holiday Inn, Crowne Plaza i Kimpton.