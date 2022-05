Azja Centralna produkuje coraz więcej dronów

Region staje się atrakcyjnym miejscem dla produkcji statków powietrznych bez pilotów. Wojna na Ukrainie oraz konflikt ormiańsko-azerski z 2020 r. są bodźcami zachęcającymi władze tego regionu do rozwoju własnego przemysłu dronów wojskowych, które sprawdzają się na współczesnym polu bitwy.

W ostatnich dniach media doniosły o dwóch nowych inwestycjach. Turcja i Kazachstan będą współpracować przy produkcji bezzałogowych statków powietrznych Anka. Ten bezzałogowy statek powietrzny został zaprojektowany kilkanaście lat temu przez inżynierów Turkish Aerospace we współpracy z lokalnymi podwykonawcami. Anka jest w stanie unieść ładunek do 350 kg, latać do 30 godzin na maksymalnej wysokości do 9 tys. metrów. Rozpiętość jej skrzydeł to 17,5 m przy długości około 8 m.

Wspólny projekt jest jednym z rezultatów majowej wizyty w Ankarze Kasyma Żomarta Tokajewa, prezydenta Kazachstanu. Współpraca obejmuje transfer technologii, konserwację sprzętu i jego naprawy. Dzięki zawartemu porozumieniu kazachska fabryka stanie się pierwszym miejscem produkcji dronów Anka poza Turcją. W ostatnim kwartale 2021 r. media informowały, iż Turkish Aerospace dostarczy Kazachstanowi trzy bezzałogowe statki powietrzne (klasa MALE) Anka i dwie naziemne stacje kontroli.

Na bezzałogowce stawia również inny kraj Azji Centralnej - Tadżykistan. W maju w Duszanbe, stolicy kraju, uruchomiono linię produkcyjną irańskich dronów Ababil-2. Wedle źródeł irańskich, zapewne nieco zbyt optymistycznych w tej kwestii, bezzałogowiec jest w stanie przeprowadzać misje obserwacyjne i uderzeniowe na dystansie nawet 200 kilometrów. Tadżycką linię produkcyjną tego bezzałogowca otworzyli Mohammad Bokiri, szef Sztabu Generalnego Iranu oraz Szerali Mirzo, minister obrony Tadżykistanu.

Dzięki temu projektowi irańskie bezzałogowce po raz pierwszy są produkowane poza granicami kraju. Jak zauważa The Times of Israel krok ten jest postrzegany jako krok Iranu na rzecz uzyskania równowagi sił w regionie: Afganistan pod rządami sunnickich talibów stanowi zagrożenie dla jego dwóch sąsiadów, głównie szyickiego Iranu i świeckiego Tadżykistanu.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma