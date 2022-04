Azja chce zarabiać na pędzie ku gwiazdom

Sukcesy SpaceX i Elona Muska zainspirowały wiele azjatyckich firm do spojrzenia w kosmos. Rosnąca liczba startupów- od Japonii, przez Chiny, po Singapur - pracuje nad tanimi satelitami i rakietami nośnymi. Na pędzie ku gwiazdom interes wietrzą też inni, w tym rosnąca liczba miejscowości zainteresowanych budową infrastruktury umożliwiającej start w przestrzeń okołoziemską.

Założenie, że naśladowcy Elona Muska będą potrzebować małych kosmodromów, czy też portów kosmicznych, wydaje się jak najbardziej logiczne. Według ocen Morgan Stanley dochody z umieszczania satelit na orbicie okołoziemskiej do 2030 r. mają podwoić się i osiągnąć wartość 10 mld dolarów. Kolejnym perspektywicznym sektorem stanie się turystyka kosmiczna. Northern Sky Research prognozuje, że wartość tej branży do 2030 r. ulegnie potrojeniu i osiągnie 3 mld dolarów.

Ważną technologią wpływającą na sektor kosmiczny jest midair launch. Według jej założeń rakiety nośne przenoszące satelity podwieszane są pod przerobionymi samolotami pasażerskimi i odpalane w powietrzu na odpowiednim pułapie. Pozwala to na stosowanie mniejszych, a zatem tańszych rakiet, a zarazem prowadzi do wykorzystania istniejącej infrastruktury lotniskowej. Choć lotniska muszą zostać odpowiednio przystosowane do nowych zadań, wciąż jest to tańsze rozwiązanie niż budowa klasycznych kosmodromów. Wiele mniejszych lotnisk wraz z pandemią COVID-19 i spadkiem turystyki popadło w problemy i swojej szansy na rozwój upatruje w przekształceniu się w porty kosmiczne.

Przykładem takiego podejścia jest japońska Oita na wyspie Kiusiu. Lotnisko i władze lokalne podpisały już umowę o współpracy z Virgin Orbit. Firma zamierza przekształcić Oitę w swój główny hub w Azji. Pierwsza operacja midair launch planowana jest na koniec bieżącego, lub początek przyszłego roku. Na 2026 r. firma planuje lądowanie w Japonii swojego bezzałogowego samolotu kosmicznego. Do tej pory Virgin Orbit przeprowadziło trzy starty i umieściło na orbicie 26 satelitów. Zdaniem władz prefektury Oita port kosmiczny może w ciągu pierwszych pięciu lat przynieść rocznie 86 mln dolarów dochodu. Chodzi tu nie tylko o starty, ale również związane z nimi logistykę i turystykę.

Kosmiczne ambicje w Japonii ma również Taiki na Hokkaido, gdzie startup Interstellar Technologies chce wybudować klasyczny kosmodrom, a także Ryori na północy Honsiu i sąsiadująca z Oitą Uchinoura. Komercyjny port kosmiczny ma powstać w Chinach w Ningbo pod Szanghajem. Podobne ambicje ma również Shaanxi w głębi kraju.

W Azji Południowo-Wschodniej port kosmiczny chce wybudować Singapur. Indonezja zgłosiła propozycję budowy dwóch takich obiektów. Prezydent Joko Widodo miał nawet rozmawiać w tej sprawie z Elonem Muskiem, oferując budowę obiektu dla SpaceX na wyspie Biak u wybrzeży Nowej Gwinei. O swoim kosmodromie marzy także Tajlandia. Jeszcze dalej na południe, w Australii padły propozycje budowy aż czterech obiektów.

Kosmiczny biznes może okazać się jednak zdradliwy. Liczba startów nie rośnie tak szybko jak zakładano jeszcze na początku stulecia. Już teraz istniejąca infrastruktura, łącznie 88 obiektów, dalece wykracza poza bieżące zapotrzebowanie. Chińska branża kosmiczna wskutek sankcji jest odcięta od współpracy z zachodnimi podmiotami, co jednak tylko w niewielkim stopniu zmniejsza konkurencję. Dużą szansę tworzy natomiast rosyjska agresja na Ukrainę. Odcięcie Rosji, potentata w branży, od współpracy ze światem Zachodu tworzy dużą szansę dla Australii i Japonii.