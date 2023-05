Azja Południowo-Wschodnia włącza się w kosmiczny wyścig

Coraz więcej państw Azji Południowo-Wschodniej pragnie korzystać z rosnącego znaczenia przestrzeni kosmicznej w gospodarce. Widać rosnące wsparcie kolejnych rządów dla firm budujących kosmodromy. Najnowszymi uczestnikami kosmicznego wyścigu są Tajlandia i Wietnam.

Do tej pory liderem inicjatyw kosmicznych w regionie był Singapur. W tym mieście-państwie działa założony przez Simona Gwozdza startup Equatorial Space. Firma ma na swoim koncie udany test na niskiej wysokości (Low Altitude Demonstration) pierwszej rakiety z napędem hybrydowym opracowanej w Azji Płd.-Wsch. przez podmiot prywatny. Na ten rok Equatorial Space planuje testy większych rakiet nośnych przeznaczonych do wynoszenia na orbitę okołoziemską mini- i mikrosatelitów. Same władze Singapuru planują budowę portu kosmicznego.

Kosmiczne marzenia i działania mniejszego kalibru

Jeszcze dalej idzie Indonezja, która rozważa budowę dwóch kosmodromów. Prezydent Joko Widodo miał nawet rozmawiać w tej sprawie z Elonem Muskiem, oferując budowę obiektu dla SpaceX na wyspie Biak u wybrzeży Nowej Gwinei.

O swoim porcie kosmicznym marzy także Tajlandia, a plany te zaczęły ostatnio nabierać konkretnych kształtów. W lutym bieżącego roku tamtejsza Agencja Rozwoju Geoinformatyki i Technologii Kosmicznych (GISTDA) rozpoczęła rozmowy z południowokoreańskim KARI (Koreański Instytut Badań Aerokosmicznych) nad lokalizacją wspólnego obiektu badawczego. Jeśli uda się zapewnić odpowiednie finansowanie tajlandzki kosmodrom mógłby powstać w ciągu 7-10 lat. Ambicje w Bangkoku są bardzo duże. Dyrektor wykonawczy GISTDA Pakorn Apaphant chciałby uczynić z kraju hub dla lokalnej branży kosmicznej.

Tajlandia podejmuje także konkretne działania mniejszego kalibru. Na sierpień GISTDA planuje wystrzelenie swojego pierwszego satelity opracowanego we współpracy z Wielką Brytanią. Z kolei start zostanie przeprowadzony z Indii. Ma to być wstęp do samodzielnej budowy kolejnych 2-3 satelitów, które mają znaleźć się na orbicie w ciągu następnych pięciu lat. Będzie to początek większej konstelacji mającej wspomóc rozwój “inteligentnego rolnictwa” i zapewnić nawigację dla pojazdów autonomicznych.

Położenie w pobliżu równika sprzyja budowie kosmodromów

Zaostrzająca się konkurencja wymaga pomysłowego poszukiwania własnych nisz. Interesujący pomysł przedstawił wietnamski konglomerat ThaiHoldings. Co ciekawe, grupa jest znana przede wszystkim z działalności w sektorze nieruchomości i turystyki. Zarząd ThaiHoldings podjął decyzję o budowie do 2026 r. portu kosmicznego. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 30 bilionów dongów (5,28 mld zł). Pierwszy start planowany jest już na 2030 r.

Kosmodrom ma powstać na wyspie Phu Quoc, znanym ośrodku turystycznym u południowych wybrzeży kraju. Tu znajduje się sedno pomysłu ThaiHoldings. Grupa chce rozszerzyć działalność turystyczną na wyspie o turystykę kosmiczną.

Z racji położenia w pobliżu równika Azja Płd.-Wsch. jest doskonałym miejscem na budowę kosmodromów. Lot na orbitę wymaga tam mniejszych nakładów energii, a tym samym mniej paliwa, co przekłada się na obniżenie kosztów. Państwa regionu nie kryją, że oferując niższe ceny startów, chcą podebrać klientów portom kosmicznym z USA i Chin.

