Azja w chłodniczym łańcuchu dostaw

Azja jest jednym z najbardziej obiecujących regionów dla dostawców rozwiązań do monitorowania warunków przewozu żywności ze względu na wielkość i szybkość rozwoju lokalnych rynków, a także właściwości klimatyczne.

Obserwacja i utrzymanie właściwej temperatury to kluczowe zadanie firm zajmujących się międzynarodowym transportem produktów spożywczych. Przewidywana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) przemysłu transportowego w ramach łańcucha chłodniczego wynosi ok. 17 proc. w latach 2020-2028 (dane firmy 10EQS). Globalny rynek monitorowania temperatury transportowanej żywności ma wedle prognoz wzrosnąć z 4,4 mld do 13,8 mld dolarów przy CAGR wynoszącym 15,6 proc. między 2020 a 2028 r.

Monitorowanie temperatury wymagane jest w wielu branżach, jak chociażby farmacja i przede wszystkim sektor spożywczy, w szczególności w produkcji mięsa, ryb, nabiału i jajek, żywności przetworzonej, a także owoców i warzyw. Wymagania transportowe różnią się między światowymi regionami ze względu na lokalne regulacje. Obecnie do obszarów o najściślej uregulowanych łańcuchach chłodniczych należą Unia Europejskiej i Stany Zjednoczone. Rozwój klasy średniej w Azji powoduje, że tamtejsi konsumenci coraz bardziej zainteresowani są bezpieczeństwem żywności, które zapewnić ma przetrzymywanie w odpowiednich warunkach chłodniczych w transporcie i magazynach.

Szczególne istotne jest monitorowanie temperatury na dwóch etapach, w powierzchniach magazynowych i transporcie. W ciągu ostatnich lat monitorowanie podczas transportu rozwija się intensywnie. Do dyspozycji firm transportowych pojawia się rosnąca ilość urządzeń monitorujących nie tylko temperaturę, ale także wilgoć, wstrząsy i światło. Rynek zmierza w stronę narzędzi wielokrotnego użycia, podczas gdy wcześniej wiele urządzeń było wykorzystywanych tylko podczas podróży w jedną stronę.

Jest to możliwe dzięki postępowi w produkowaniu trwalszych baterii, a także usprawnieniu przesyłu danych. Dodatkowymi czynnikiem są szerokie zastosowanie chmury, a także rozwój internetu rzeczy. Dzięki coraz większej ilości danych pobieranych przez urządzenia możliwe będzie nie tylko monitorowanie warunków transportu w czasie rzeczywistym, ale także diagnozowanie przyczyn naruszeń reguł transportu lub magazynowania produktów żywnościowych.

Ze względu na wzrost cen żywności monitorowanie temperatury staje się ważne jak nigdy dotąd. Odpowiedni nadzór może bowiem uchronić producentów, sprzedawców detalicznych i firmy logistyczne przed stratami.

Szerszym zastosowaniem urządzeń monitorujących temperaturę mogą być również zainteresowane firmy ubezpieczeniowe, a także handlowcy. Dzięki informacjom w czasie rzeczywistym możliwe będzie na przykład cofnięcie towaru zanim trafi on na okręt płynący na inny kontynent.

