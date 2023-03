Azjaci szykują mocną odpowiedź na ChatGPT

Firma OpenAI zelektryzowała cyfrowy świat sztuczną inteligencją o nazwie ChatGPT. Konkurenci nie chcą zostać w tyle i już przygotowują swoje odpowiedniki. Mowa tu nie tylko o Google, ale także południowokoreańskim Naverze. Swoją odpowiedź szykują też m.in. firmy z Chin.

Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami zagorzałej dyskusji na temat sztucznej inteligencji. ChatGPT autorstwa amerykańskiej firmy OpenAI pokazał nam, że w niedalekiej przyszłości komputery mogą przybrać znacznie bardziej ludzką formę niż kiedykolwiek wcześniej w historii.

Pozwoli to na automatyzację wielu procesów, a w niektórych przypadkach może nawet zastąpić człowieka. Rozwiązania OpenAI już zostały wdrożone do produktów Microsoftu, będącego w 49 proc. właścicielem firmy.

Azjatyccy konkurenci nie chcą zostać w tyle i już przygotowują swoje odpowiedniki.

HyperCLOVA X - model sztucznej inteligencji od firmy Naver

Naver jest jedną z największych organizacji technologicznych w Korei Południowej, oferującą popularne w tym kraju wyszukiwarkę, komunikator oraz usługi online marketingowe. W 2018 r. Forbes umieścił tę południowokoreańską firmę na dziewiątym miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych biznesów na świecie. W 2022 r. przychód Navera wyniósł ok. 6,67 mld dolarów, osiągając prawie 21 proc. wzrost rok do roku.

Do jego kluczowych obszarów rozwoju zaliczają się sztuczna inteligencja, usługi chmurowe, robotyka i nowoczesne środki transportu. Południowokoreańska firma jest partnerem w obszarze innowacji w strategicznych projektach w Wietnamie, a ostatnio jej siedzibę odwiedzili także przedstawiciele władz Arabii Saudyjskiej odpowiedzialni za obszar danych i AI.

Nie jest więc zdziwieniem, że Koreańczycy są gotowi zaprezentować swoją odpowiedź na ChatGPT. Będzie nim model HyperCLOVA X, który wedle zapowiedzi pojawi się na rynku w lipcu tego roku. Jak podaje The Korea Times zgodnie z zapowiedzią CEO Naver Cloud, Kim Yoo-wona, rozwiązanie południowokoreańskiej firmy przetworzy 6,5 tys. razy więcej danych w języku koreańskim od amerykańskiego odpowiednika. Dzięki temu model ten ma znacznie lepiej odpowiadać na zapytania lokalnych użytkowników. Wśród przetwarzanych danych aż 97 proc. było w języku koreańskim.

Celem Navera jest zbudowanie czatu, który będzie dostarczał rzetelne informacje, możliwość połączenia z pozostałymi usługami firmy oraz wielomodułowość, pozwalającą na przetwarzanie w przyszłości także zdjęć oraz nagrań wideo.

HyperCLOVA X, tak jak wykorzystywana w rozwiązaniach Microsoftu technologia OpenAI, ma umożliwiać użytkownikom budowanie własnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Będą one mogły przetwarzać rozmowy ludzi, tłumaczyć je, odpowiadać na zapytania i budować podsumowania oraz streszczenia.

Wszystko to znajdzie szerokie zastosowanie w biznesie i w przypadku Koreańczyków będzie znacznie bardziej dopasowane do specyfiki lokalnego języka.

Amerykanie biją się na AI między sobą, ale Azja może ich wkrótce zaskoczyć

Opinia publiczna skupia się w dużej mierze na rywalizacji pomiędzy amerykańskimi gigantami. Swoją wersję AI chatbota o nazwie Bard rozwija Google, a nad własnymi rozwiązaniami pracują już Amazon i Meta. Wygląda na to, że konkurencja w domenie sztucznej inteligencji znacząco nabrała tempa, a prym w tym obszarze może stanowić o przewadze wpływającej na pozostałe dziedziny działalności firm generujących przychody liczone w dziesiątkach, a nawet setkach miliardów dolarów. Azjatyccy potentaci technologiczni nie zamierzają zostać w tej rywalizacji w tyle.

Wśród południowokoreańskich firm Naver może być lokalnym pionierem z globalnymi aspiracjami. Nie będzie jednak jedyną organizacją inwestującą w prace nad sztuczną inteligencją. Jak podaje portal Pulse News, znana z rynku elektronicznego LG Group wydała już 107 mln dolarów na rozwój modelu określanego hyper-mega AI, mającego ujrzeć światło dzienne w drugiej połowie tego roku. Nad budową własnego modelu językowego na bazie sztucznej inteligencji pracują wspólnie SK Telecom oraz Kakao, odpowiednio jedna z największych firm telekomunikacyjnych w Korei Południowej oraz grupa dostarczająca wiodący w kraju komunikator, a także szereg usług internetowych, w tym e-commerce i bankowość.

Największe południowokoreańskie firmy zwierają szyki, aby w oparciu o dostępną infrastrukturę i know-how zbudować rozwiązania dopasowane do lokalnego rynku, z perspektywą globalnej ekspansji.

W tym wyścigu technologicznym nie mogło zabraknąć firm z Chin. Chiński potentat Baidu, jedna z największych firm Państwa Środka w sektorze usług internetowych, a także dostawca najbardziej popularnej wśród Chińczyków wyszukiwarki, jak podaje The New York Times, już w marcu tego roku ma przedstawić Erniego, czyli odpowiednik dla głośnego ChatGPT OpenAI. Narzędzie to ma być osadzone w przeglądarce Baidu.

Ernie został wytrenowany na bazie 100 mld parametrów, z nastawieniem na potrzeby przede wszystkim odbiorców w Chinach. Nad swoimi rozwiązaniami pracują także pozostałe chińskie firmy, jak Tencent, Alibaba, NetEase i JD.com.

Cywilizacyjna zmiana zachodzi w regionalnych odsłonach

ChatGPT od OpenAI wywołał spore zamieszanie i stanowi zapowiedź zmian, które w bliskiej przyszłości mogą zmienić naszą rzeczywistość. Mamy bowiem do czynienia z narzędziem, które wykonuje wiele powierzonych jej zadań z precyzją przypominającą pracę prawdziwego człowieka i robi to ze skutecznością, która nie była dotychczas dostępna na masową skalę.

Bot ten nie tylko wykonuje streszczenia tekstów, ale także buduje dla nas artykuły, eseje i rozszerzone odpowiedzi, w stylistyce i składni przypominającej ludzkie pismo. Może mieć to ogromny wpływ na automatyzację wielu procesów, w szczególności w obszarze obsługi klienta, edukacji, ale także medycynie.

O perfekcji modeli sztucznej inteligencji decydować mogą dane, które wykorzystuje się do ich trenowania. Z tego właśnie powodu Naver stawia na informacje w języku koreańskim, pozwalającym na zbudowanie chatbota rozumiejącego specyfikę lokalnego pisma.

Z kolei w przypadku Chin pewnym jest, że tamtejszy rząd nie pozwoli na to, aby do chińskich internautów przebijały się informacje ze świata zachodniego.

Okaże się więc, że w różnych regionach globu użytkownicy będą korzystać z modeli czerpiących z odmiennych od siebie danych. Wraz z coraz większym wpływem sztucznej inteligencji na nasze życie możemy być świadkami budowania baniek informacyjnych, które będą jeszcze mocniej kształtować nasze przekonania oraz decyzje.