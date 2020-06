AzjaTech. Chiński producent półprzewodników zmierza na giełdę

W ubiegłym tygodniu firma BYD Semiconductor pozyskała 400 milionów yuanów kapitału (około 113 milionów USD) w ramach tak zwanej serii A+. Ma to miejsce ledwie kilka tygodni po tym, jak w ramach serii A pozyskała 1.9 miliarda yuanów (około 265 mln. USD). Inwestycje tzw. Serii A są inwestycjami venture – capital o wartość zwykle 10-30 proc.firmy, mającym na celu pozyskanie kapitału przed właściwym IPO. Fakt, że pojawiło się zapotrzebowanie na tzw serię A+ jest dowodem zainteresowania inwestorów firmą.

We wcześniejszej rundzie oprócz venture – capital w BYD Semiconductor zainwestowały m.in. Lenovo, ARM China i największy producent półprzewodników w Chinach SMIC. Sam koncern BYD jest wspierany przez Warrena Buffeta, co jest szczególnie interesujące w kontekście wojny handlowej między USA a Chinami.Powołanie BYD Semiconductor można traktować jako naturalny ruch zmierzający do wzmocnienia koncernu poprzez poszukiwanie nowych rynków oraz wzmacnianie produktów perspektywicznych w obliczu spadku sprzedaży jednego z głównych produktów - samochodów elektrycznych. Nie sposób jednak uciec od konstatacji, że działanie polegające na wzmocnieniu lokalnych producentów komponentów elektroniki przemysłowej wpisuje się we wspomniany konflikt na linii USA – Chiny i jest przejawem dążenia producentów z Chin do uniezależnienia się od dostaw z zagranicy, potencjalnie zagrożonych sankcjami.Koncern BYD jest interesującym przykładem rozwoju nowoczesnych firm w Chinach. Założony w 1995 r. zajmował się produkcją akumulatorów. W ciągu następnych dziesięciu lat stał się producentem ponad 50 peroc. akumulatorów do telefonów komórkowych i jedna z czterech największych firm produkujących akumulatory na świecie. W 2002 r. koncern przejął producenta samochodów Tsinchuan Automobile Co. Ltd., tworząc BYD Automobile Co. Ltd. obecnie szóstego największego producenta samochodów w Chinach i największego producenta samochodów elektrycznych (w oparciu o własne akumulatory).Firma uznawana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie kilkakrotnie zdobywając wyróżnienia w rankingach biznesowych. W 2019 r. otworzyła fabrykę w Kanadzie.Wiecej komentarzy o Azji znajdą Państwo na stronie Instytutu Boyma