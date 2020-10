AzjaTech. Cyfrowa „rewolucja” w japońskiej biurokracji 

Pod przywództwem nowego premiera Sugi Yoshihide Japonię czeka odwlekana w czasie cyfrowa „rewolucja” w biurokracji. Bezpośrednim impulsem jest kryzys pandemiczny. Obnażył on nieprzygotowanie publicznego sektora do świadczenia usług online w kraju, który szczyci się innowacyjnością w dziedzinie elektroniki. Dlatego digitalizacja biurokracji urosła do rangi jednego ze sztandarowych projektów nowego szefa rządu.

Reforma systemu urosła do rangi jednego z najważniejszych zadań nowego rządu.

Do jego realizacji został powołany minister cyfrowej transformacji, który objął Hirai Takuya, były pracownik wielkiej korporacji marketingowej Dentsu.

Stworzenie spójnej cyfrowej infrastruktury obejmującej ministerstwa i regionalne samorządy może ułatwić współpraca z Indiami, z którymi od 2018 r. Japonia ma podpisaną umowę o cyfrowym partnerstwie.