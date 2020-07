Azjatech: Google for India 2020, czyli 10 mld USD na rozwój gospodarki cyfrowej w Indiach

13 lipca odbyło się po raz szósty Google for India, jedno z najważniejszych wydarzeń w indyjskim świecie nowych technologii. Skala samego eventu, jak i planów inwestycyjnych, świadczy o dużej wadze przywiązywanej przez Alphabet Inc. (wlaściciela Google) do rynku indyjskiego w strategii rozwoju firmy.

Google ma ambicje odegrania kluczowej roli w dostarczaniu usług cyfrowych bardzo różnorodnemu i rozwarstwionemu ekonomicznie społeczeństwu Indii.

Podobnie amerykańskie Facebook, Amazon i Walmart-Flipcart, także Google traktuje Subkontynent jako jeden ze strategicznych rynków.

Z powodu pandemii wydarzenie miało miejsce w trybie on-line.