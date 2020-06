AzjaTech. Japonia namawia firmy do rezygnacji ze sprzętu chińskich telekomów

Rząd Japonii zamierza zwrócić się do niezależnych instytucji administracyjnych i korporacji rządowych administrujących danymi osobowymi, by przy pozyskiwaniu sprzętu telekomunikacyjnego brały pod uwagę nie tylko cenę, ale także kwestie bezpieczeństwa. Jak donosi NHK, japońska telewizja publiczna, dokładne wytyczne będą gotowe prawdopodobnie jeszcze w czerwcu. Działania takie są postrzegane jako kolejny krok na drodze do wykluczenia chińskich firm, takich jak Huawei, z japońskiego rynku telekomunikacyjnego.





Nie jest to jedyna zła wiadomość dla Huawei w ostatnich tygodniach, związana z niechęcią sojuszników USA do używania sprzętu pochodzącego z Państwa Środka. Chiński gigant wszedł na światowe rynki między innymi dzięki umowom z kanadyjskimi telekomami. Tymczasem dwóch z trzech głównych kanadyjskich operatorów, Bell Canada i Telus Corp. ogłosiły, że rezygnują ze współpracy z Huawei przy budowie sieci 5G. Obie firmy zdecydowały się skorzystać ze sprzętu oferowanego przez Ericssona i Nokię.



