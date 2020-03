Azjatech. Koronawirus zmienia e-commerce. Oto lekcja z Państwa Środka

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 wpływa na szybkie zmiany na rozbudowanym chińskim rynku e-commerce. Ponieważ Europa jest w rozwoju choroby dwa do trzech miesięcy za Chinami, warto przyjrzeć się, gdzie COVID-19 przyczynia się do strat, a w jakich segmentach jest również bodźcem do rozwoju.

Przez epidemię koronawirusa pewne branże e-commerce mogły rozwinąć skrzydła.

Internet stał się również nową drogą zawierania transakcji dla podmiotów wcześniej dobijających targu głównie w sposób tradycyjny.

Nie wiadomo, czy epidemia na trwałe zmieni nawyki, czy raczej ludzie, gdy znów będą mogli wrócić do starego trybu życia, wrócą również do starych przyzwyczajeń.