AzjaTech. Mitra, czyli zaprzyjaźnić się z robotem

Humanoidalny robot Mitra (w hindi znaczy to „przyjaźń”) ma szansę stać się cenionym „przyjacielem” w Indiach. W czasie pandemii, która coraz silniej dotyka Indie (do 20 września zarejestrowano 5,3 mln przypadków i 85, 5 tys. zgonów), półtorametrowy robot przejął szereg obowiązków, pierwotnie wykonywanych przez pracowników medycznych w jednym ze szpitali w New Delhi.