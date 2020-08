Azjatech. Pod okiem Wielkiego Brata, czyli smart city po chińsku

W związku z dynamicznie postępującą urbanizacją, Chiny stoją przed takimi wyzwaniami, jak efektywne wykorzystanie zasobów, zrównoważony rozwój i kompetentne zarządzanie w miastach. Odpowiedzią na nie mają być inteligentne miasta, czyli smart cities. Jednak rozwój tego typu technologii, które coraz częściej trafią również na eksport, budzi niepokój świata zachodniego.

Technologie na eksport

Jak podają państwowe media Xinhua, firma Huawei podarowała Kenii sprzęt do wideokonferencji, za pośrednictwem którego odbyła się rozmowa ekspertów z Chin i 20 państw afrykańskich na temat postępów w walce z koronawirusem. Z kolei libańskie ministerstwo zdrowia otrzymało w prezencie dwa zestawy termowizyjnych urządzeń do pomiaru temperatury ciała przekazane przez firmę Dahua Technology. Huawei uruchomiło pilotażowy projekt inteligentnego miasta w Niszu (w południowej Serbii), który ma za zadanie rozwinąć system inteligentnego miejskiego oświetlenia, a także zmniejszyć koszty poruszania się w mieście.ChRL oferuje nie tylko sprzęt, ale i szkolenia skierowane do zagranicznych ekspertów, urzędników i biznesmenów, takie jak ,,Budowanie inteligentnych miast w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku", ,,Planowanie i rozwój infrastruktury urbanistycznej" oraz ,,Telekomunikacja, nowe technologie i konserwacja sprzętu dla krajów rozwijających się".Reakcje na politykę chińską są zróżnicowane. Demokratyczne państwa Zachodu krytykują Pekin za brak poszanowania prywatności w chińskiej koncepcji inteligentnego miasta. W obawie przed cyber-szpiegostwem na ,,czarnej liście" Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych znalazło się wiele firm zaangażowanych w tworzenie systemu inteligentnych miast, jak wspomniane Huawei, Dahua Technologies czy SenseTime.Jednak kraje o ustroju autorytarnym mogą być zainteresowane wdrożeniem ich w celu kontroli i dyscyplinowania społeczeństwa. Dla przykładu, w 2016 roku saudyjskie MSW zaopatrzyło się w zbudowany przez Huawei system do monitorowania pielgrzymki do Mekki.Chiny chcą zintensyfikować działalność cyfrową za granicą, zwiększyć swoje wpływy i wzmocnić pozycję jako technologicznego supermocarstwa. Jeśli nadal będą inwestować w badania nad nowymi technologiami i wykorzystają szansę stworzoną przez COVID-19 na promocję własnej wersji inteligentnego miasta (pod hasłem skutecznego narzędzia w walce z wirusem), to mogą szybko zdobyć przewagę na rynkach globalnego Południa. We współpracy z krajowymi gigantami branży technologicznej takimi jak Baidu, Alibaba i Tencent rząd będzie mógł zaoferować kompleksową usługę łączącą wszystkie elementy wykorzystywania danych w ramach zarządzania inteligentnymi metropoliami.