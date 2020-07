Azjatech. Restauracje robotów sposobem na pandemiczne kłopoty

Odzyskanie zaufania klientów i nakłonienie ich do stołowania się w restauracjach może sprawiać trudności w postpandemicznym świecie. Jednym z decydujących czynników będzie podwyższenie standardów higienicznych przygotowania posiłku. Sposobem na to jest przyrządzenie dania przez robota-kucharza, a następnie serwowanie go przez robota-kelnera. Tak przynajmniej uważa firma Qianxi Robot Catering Group, która otworzyła w pełni zrobotyzowany kompleks restauracyjny.