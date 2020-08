AzjaTech. Songdo. Co poszło nie tak w koreańskim "inteligentnym mieście"?

Niepewna wciąż sytuacja polityczna w Hongkongu sprawia, że wiele zlokalizowanych tam firm rozważa przeniesienie swoich biur do ościennych państw azjatyckich. O przyciągnięcie ich do siebie zabiegają już politycy z wielkich metropolii jak Seul czy Tokio. O ich względy walczy także południowokoreańskie Songdo - przykład jednego z najbardziej zaawansowanych “inteligentnych miast” na świecie.

Dystrykt ten nie przyciągnął do siebie na razie wielu firm; ani z zagranicy, ani nawet z sąsiadującego z nim Seulu. Zdaniem ekspertów lokalni politycy nie zdołali stworzyć wystarczająco atrakcyjnych warunków biznesowych, które zachęciłyby przedsiębiorców do przeniesienia ich biur do Songdo.Z kolei jeden z czołowych koreańskich urbanistów Cha Chung-ha uważa, że największą słabością dystryktu jest odgórne i scentralizowane podejście w projektowaniu przestrzeni miejskiej. Jego zdaniem obszar ten jest zbyt surowy i zdecydowanie niewystarczająco przyjazny dla pieszych i rowerzystów, o czym świadczą pustki na chodnikach i skwerach. Zauważa on także, że większość budynków na terenie Songdo posiadających certyfikaty LEED otrzymało dwie najniższe klasyfikacje z czterech dostępnych, podważając tym samym ich walory ekologiczne.Przykład Songdo dostarcza wielu cennych obserwacji, które mogą posłużyć w rozwoju kolejnych inteligentnych miast na świecie. Koreański przypadek pokazuje przede wszystkim, że bez prawdziwego i unikalnego charakteru trudno jest wypełnić nawet najbardziej nowoczesne miasto.Twórcy projektu zaznaczają, że nie jest on jeszcze w fazie pełnej użyteczności, a samo miasto, tak jak każde inne na początku swojego rozwoju, potrzebuje nieco czasu, aby ożyć. Przypominają, że wielkie europejskie metropolie miały na to nierzadko nawet setki lat. Dlatego nie tracą nadziei, że koreański sen o innowacyjnym mieście przyszłości jeszcze się spełni.Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma