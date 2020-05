AzjaTech. W Indiach pracują nad szczepionką przeciw COVID-19 

Indyjski koncern Serum Institute of India (Serum), największy producent szczepionek na świecie, zamierza wyprodukować 40 mln jednostek szczepionki na koronawirusa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że szczepionka dopiero co rozpoczęła testy kliniczne i badania zostaną zakończone najwcześniej we wrześniu.

ChAdOx1 nCoV-19, jak brzmi robocza nazwa preparatu opracowywanego przez naukowców z Instytutu Jennera należącego do Oxford University, dopiero w kwietniu weszła w fazę testów na ludziach. W badaniach udział bierze ponad tysiąc osób.

Chociaż Indyjska Rada Badań Medycznych oznajmiła, że w jej oczach oksfordzka szczepionka zdecydowanie wyszła na prowadzenie w globalnym wyścigu, to w laboratoriach na całym świecie trwają prace nad ponad 100 innymi projektami i pięć z nich jest również w pierwszej fazie badań klinicznych.

Jednakże Cyrus C. Poonawalla, prezes konglomeratu Poonawalla Group, do którego należy Serum, nie zamierza czekać na wyniki badań.