Azoty i Microsoft zawarły partnerstwo ws. wykorzystania chmury obliczeniowej

Grupa Azoty zawarła z Microsoftem strategiczne partnerstwo na rzecz wykorzystania chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji m.in. w rolnictwie precyzyjnym; inkubowaniu inicjatyw technologicznych zmieniających sektor produkcji oraz rozwoju kompetencji pracowników Grupy - podała w środę Grupa Azoty.

Chmura obliczeniowa Microsoft pozwoli Grupie Azoty minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Ponadto - otwarty we współpracy z Microsoft Technology Center - inkubator technologii, zajmie się prototypowaniem rozwiązań na rzecz szybszej ewolucji całego sektora nawozowo-chemicznego w Polsce i Europie.

Fundamentem współpracy jest podejście do transformacji cyfrowej w dwóch wymiarach - ludzkim oraz technologicznym.

"czytamy w informacji prasowej.

Jak oceniają Azoty, fundamentem współpracy jest podejście do transformacji cyfrowej w dwóch wymiarach - ludzkim oraz technologicznym. "Z jednej strony pozwoli to nie tylko odpowiedzieć na powiększającą się na rynku lukę kompetencyjną, ale również wzmocnić kulturę organizacji zgodnie z nowoczesnym podejściem do wykorzystania technologii. Potencjał i możliwości, które przynosi model chmury i rozwijane w oparciu o niego technologie pozwolą również na wdrażanie innowacji, takich jak rolnictwo precyzyjne w oparciu o satelity, czy dokładna analiza wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Wdrożone w ten sposób rozwiązania będą drogowskazem do działań dla całego sektora" - dodała Grupa.

