B. szef wywiadu Australii: brytyjska decyzja ws. Huawei to błąd

Decyzja Wlk. Brytanii ws. dopuszczenia Huaweia do budowy części krajowej sieci 5G to błąd - ocenił były szef australijskiej agencji wywiadu Simeon Gilding cytowany przez dziennik "Guardian". Jego zdaniem Zjednoczone Królestwo myśli o bezpieczeństwie w sposób przestarzały.

Nie można skutecznie powstrzymać Chin przed wykorzystaniem technologii wykorzystywanych w budowie 5G do prowadzenia masowej inwigilacji - stwierdził Gilding. Jak dodał, służby wywiadowcze Australii nie były w stanie zaprojektować mechanizmów kontroli cyberbezpieczeństwa wystarczających, by uniemożliwić Pekinowi dostęp do sprzętu produkowanego przez Huawei celem pozyskiwania informacji.

W opinii Gildinga Wielka Brytania opiera się na "wadliwym i nieaktualnym modelu cyberbezpieczeństwa, który służy do wzmocnienia jej własnego przekonania o zdolności do zarządzania ryzykiem wykorzystania sprzętu Huaweia przez chińskie służby wywiadowcze celem zdobycia dostępu do sieci telekomunikacyjnych i wstrzyknięcia złośliwego kodu".

W tym tygodniu rząd premiera Wlk. Brytanii Borisa Johnsona wydał zgodę na dopuszczenie Huaweia do budowy części infrastruktury sieci telekomunikacyjnej nowej generacji 5G jako dostawcy "wysokiego ryzyka". Udział chińskiej firmy w dostawach sprzętu dla brytyjskiego wdrożenia 5G ma wynieść maksymalnie 35 proc. wszystkich stacji bazowych i anten. Decyzja została natychmiast negatywnie oceniona przez Waszyngton i wielu polityków brytyjskiej partii konserwatywnej - przypomina dziennik.

Australia, podobnie jak Stany Zjednoczone, zdecydowała się wykluczyć Huawei z budowy sieci 5G ze względu na obawy związane z cyberbezpieczeństwem. Brytyjskie służby wywiadowcze utrzymują jednak, że potencjalne ryzyko związane z wykorzystaniem chińskiego sprzętu może zostać zminimalizowane, mimo długiej historii działalności hakerów pracujących na zlecenie rządu w Pekinie - pisze "Guardian".