Badania genetyczne w Polsce wymagają ustawy. Dane trafiają do Chin

Badania genetyczne stają się coraz powszechniejsze, w dobie pandemii styka się z nimi ponad 100 tys. polskich obywateli dziennie. W Polsce brakuje jednak regulacji prawnych, które kompleksowo określałyby zasady bankowania materiału genetycznego czy bezpieczeństwa informacji zawartych w DNA. Wiąże się to z wysokim ryzykiem pomyłek, błędnej interpretacji wyników i wycieku wrażliwych danych genetycznych pacjentów - oceniają organizacje Związek Firm Biotechnologicznych BioForum i Forum Prawo dla Rozwoju.

Komercyjne badania DNA

Wyciek danych

Potrzebna jest ustawa

- Mimo że od opublikowania raportu minęły ponad trzy lata, sytuacja prawna nie uległa zmianie. W międzyczasie zaczęło jedynie obowiązywać RODO, które nieco doprecyzowało zakres ochrony danych osobowych. Wiele firm badających DNA, np. pod kątem naszego pochodzenia, ma swoje siedziby poza Polską, głównie w USA czy Chinach. Tam RODO nie sięga, a uregulowania są odmienne od europejskich. Zdarzyło się, że komercyjna firma oferująca badania DNA w poszukiwaniu przodków przekazała dane tysięcy badanych osób firmie farmaceutycznej, która wykorzystała je do badań. Było to zgodne z prawem z uwagi na odpowiedni zapis w regulaminie świadczenia usług - komentuje Małgorzata Suska.Wiele europejskich państw wprowadziło już przepisy chroniące dane genetyczne swoich obywateli. Jednymi z pierwszych były Wielka Brytania, Francja i Austria – uregulowanie obszaru badań genetycznych nastąpiło tam już w latach 90. XX wieku. Odpowiednie regulacje przyjęły także Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Niemcy, Litwa i Czechy.- W Polsce nadal brakuje właściwej ustawy, mimo istniejących przepisów międzynarodowych, potrzeby rynku, a także licznych interwencji w tej sprawie kierowanych ze środowiska nauki oraz ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, do czego i w jaki sposób mogą zostać wykorzystane nasze dane genetyczne, jeśli nie będą we właściwy sposób zabezpieczone i nadzorowane - wyjaśnia Konrad Hennig, dyrektor programowy Forum Prawo dla Rozwoju.- Chcemy, by Państwo polskie zaangażowało się w tę ochronę. Apelujemy o upublicznienie projektu ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu i rozpoczęcie debaty publicznej - zaznacza.Czytaj: Genomtec coraz bliżej technologii ultraszybkich testów DNA Pierwsze bazy danych genetycznych tworzone były w latach 70. XX wieku. Początkowo zarządzały nimi podmioty państwowe. Jednak wraz z rozszyfrowaniem genomu człowieka, na początku XXI wieku zaczęły pojawiać się prywatne firmy biotechnologiczne, oferujące komercyjne badania DNA na zlecenie klientów indywidualnych. Firmy oferowały przede wszystkim ustalenie pokrewieństwa, korzeni etnicznych, a także zbadanie występowania obciążeń genetycznych skutkujących istnieniem predyspozycji do określonych chorób.Pionierem w świadczeniu tego typu usług była izraelska firma MyHeritage, która od 2003 roku oferowała ustalenie własnej przynależności etnicznej i znalezienie krewnych. Klienci firmy otrzymali możliwość stworzenia drzewa genealogicznego zawierającego zdjęcia członków rodziny, z perspektywą uzupełnienia go w przyszłości.Podobne usługi świadczy amerykańska firma 23andMe, która, oprócz ustalenia pokrewieństwa przodków czy drzewa genealogicznego, oferuje analizę predyspozycji zdrowotnych, podatności na działanie pewnych leków czy genetycznych skłonności do określonych zachowań.Firma GEDmatch pozwoliła organom ścigania USA porównać dane biologiczne sprawców, odnalezione na miejscu popełnienia przestępstwa w latach 70. i 80., z posiadaną bazą DNA. Powstał nawet projekt, zajmujący się pomocą w identyfikacji szczątków ludzkich. Według oficjalnej strony projektu DNASolves, każdy może pomóc organom ścigania, dobrowolnie przekazując swoje dane dla identyfikacji.Czytaj: GSK ma lek na wszystkie mutacje Omikrona Pomimo działań zapobiegawczych, podjętych przez prywatne firmy, w ostatnich latach doszło do co najmniej dwóch przypadków wycieku danych genetycznych oraz danych identyfikacyjnych użytkowników zebranych w bazach MyHeritage oraz GEDmatch. Jak dotąd nie wiadomo przez kogo, ani w jakim celu zostały one wykradzione oraz do czego posłużą w przyszłości.Ważnym graczem na rynku badań genetycznych jest chińska firma BGI Group (dawniej Beijing Genomics Institute), specjalizująca się w sekwencjonowaniu genetycznym DNA i RNA. Władze USA odmówiły jej jednak zgody na utworzenie laboratoriów testowych w kierunku COVID-19 oraz nie dopuściły jej testów prenatalnych, powołując się na ryzyko związane z wykorzystywaniem informacji genetycznej Amerykanów. Ambicją BGI jest zgromadzenie możliwie pełnej bazy danych genetycznych ludzi z całego świata, co budzi obawy o przyszły sposób ich wykorzystania.Chińskie testy prenatalne są tanie i sprzedawane w 52 krajach, w tym w Polsce. Kobiety, wykonując test, podpisują zgodę, że ich dane będą przechowywane i wykorzystywane do badań, ale nie mają świadomości, w jaki sposób oraz że dane te mogą trafić do Chin – zwraca uwagę Forum Prawo dla Rozwoju.Jedną z najbardziej znanych międzynarodowych baz jest The International Genome Sample Resource, a zwłaszcza jej projekt 1000 Genomes. Dane w nich są anonimowe, a do celów badawczych pobrać je może każdy.W lipcu 2021 roku przedstawiono wyniki polskiego projektu Nasze Genomy, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób. W tym przypadku część materiału pochodziła z projektu “Odporni na COVID”, którego uczestnicy wyrazili zgodę na udział również w innych projektach. Baza ma być wykorzystywana jedynie w celach medycznych.MNM Diagnostics, która udostępnia dane, ustaliła szereg zasad, w tym ograniczających prawo do dalszego udostępniania danych i ich wykorzystania w celach komercyjnych.Czytaj: Pigułki Pfizer i Merck mogą powstrzymać Omikrona Rządy największych państw zwracają uwagę na to, kto i w jakim celu zbiera dane biologiczne obywateli. Aktualizują swoje prawodawstwo, rozszerzając i definiując zakres zbioru danych zawierających informację genetyczną.Forum Prawo dla Rozwoju i Związek Firm Biotechnologicznych BioForum apelują o wznowienie procedowania ustawy o badaniach genetycznych i biobankowaniu, w której unormowane powinny być m.in. takie zagadnienia, jak określenie zakresu badań genetycznych, zasad prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na pobieraniu i przechowywaniu materiału genetycznego, a także praw osoby, od której pochodzi materiał genetyczny, czy zasad dostępu do wyników badań.W ustawie powinny znaleźć się też regulacje dotyczące przetwarzania pozyskanych już danych genetycznych w postaci elektronicznych zbiorów, by informacje genetyczne dotyczące polskich obywateli nie znalazły się poza jurysdykcją państwa polskiego, a firmy prowadzące taką działalność wykonywały je wyłącznie na terytorium naszego kraju.Zdaniem organizacji Ministerstwo Zdrowia powinno również zlecić przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat potencjalnego wykorzystywania danych genetycznych i zagrożeń z tym związanych.