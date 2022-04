Badania naukowe są na tyle wartościowe, na ile są przydatne gospodarce

Nowoczesne zarządzanie ludźmi oraz zarządzanie zmianami to zdaniem prof. Andrzeja Kalety dwa podstawowe kierunki badań i kształcenia, które obecnie powinny być dominujące w programach działań uczelni ekonomicznych. Trzecim jest automatyzacja i cyfryzacja oraz wszystko, co się z nimi wiąże. - To dobry obszar do badania nie tylko dla informatyków, którzy tworzą te instrumenty, ale również dla przedstawicieli nauk ekonomicznych, którzy badają możliwości i konsekwencje wykorzystania nowych technologii. Bo to zmienia tak naprawdę funkcjonowanie przedsiębiorstw - wyjaśnia.

- Uczelnie, tak jak i inne organizacje, muszą wkomponować się w nowe trendy, muszą szukać nowych koncepcji rozwoju i muszą się odmładzać - mówi rektor wrocławskiego UE.

Obecne relacje nauki ze światem są zupełnie inne niż dotychczasowe. Poruszają się w nim znakomicie coraz młodsi ludzie, odnosząc znaczące sukcesy.

Dzisiejsze relacje uczelni z innymi, również zagranicznymi uniwersytetami mają prostszy, mniej atrakcyjny charakter, ale nigdy nie było tak łatwo z nimi współpracować.

Kierunki rozwoju nauki i współpraca uczelni z biznesem będą tematami wielu debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia w Katowicach. Zapraszamy!

Według prof. Andrzeja Kalety, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ostatnie pięć lat na uczelniach to nieustająca rewolucja i to niezależnie od obecnych dramatycznych wydarzeń, takich jak wojna w Ukrainie czy pandemia. Bo jeszcze wcześniej była to fundamentalna zmiana ustroju uczelni w Polsce.

Kadra to podstawa

- Żyjemy w rewolucji ustrojowej. To są zupełnie inne wymagania w stosunku do uczelni, inne reguły gry, co innego decyduje o sukcesie w nauce. Moje pokolenie funkcjonowało w świecie dosyć zamkniętej uczelni, nastawionej na relacje z polskimi przyjaciółmi z polskich uczelni. Dzisiaj to się skończyło. Dzisiaj przestawiamy się na zupełnie nowe wymogi. Publikacje w międzynarodowych, renomowanych czasopismach, relacje z całym światem. I to jest świat, w którym poruszają się znakomicie coraz młodsi ludzie - mówi prof. Kaleta.

Jego zdaniem odmłodzenie kadr to jeden z warunków rozwoju uczelni, a jednocześnie jedno z zadań, jakie wyznaczył sobie, obejmując w 2016 r. funkcję rektora UE we Wrocławiu.

- Uczelnie, tak jak i inne organizacje, muszą wkomponować się w nowe trendy, muszą szukać nowych koncepcji rozwoju i muszą się odmładzać - mówi rektor wrocławskiego UE. Podkreśla jednocześnie, że nie chodzi tu o to, żeby w strukturze pracowników zmienił się średni wiek, tylko żeby się otwierać na młodą kadrę.

W tym celu uczelnia prowadzi program „młodzi naukowcy”, w wyniku którego corocznie wyłania około 10 osób, które dołączają do kadry uczelni. Obecnie to jest już kilkadziesiąt osób, które zmieniły strukturę wiekową pracowników uczelni.

Budowanie relacji z biznesem

Kolejnym warunkiem rozwoju uczelni jest zdaniem Kalety współpraca z biznesem, na co bardzo pozytywnie wpłynęło odmłodzenie kadry. Ta współpraca jest celem strategicznym, który uczelnia wyznacza sobie od wielu lat. Relacje z biznesem bardzo mocno eksponuje także nowa strategia rozwoju uczelni, która obowiązuje od 1,5 roku.

- To nie jest przypadek, bo my definiujemy się jako uniwersytet biznesu, gdzie z jednej strony podkreślamy uniwersyteckość, czyli badania naukowe, akademicką kulturę organizacyjną, a z drugiej ukierunkowanie na biznes. Na biznes szeroko rozumiany, tzn. również gospodarkę, a nie tylko przedsiębiorstwa - wyjaśnia rektor.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu chce być szkołą biznesu, taką jak wiele innych na świecie, a to oznacza, że będzie konsekwentnie zacieśniać kontakty z praktyką gospodarczą, z biznesem, i to w różnych obszarach. I zarówno, gdy chodzi o kształcenie, w które uczelnia stara się angażować przedstawicieli praktyki gospodarczej, jak i programy studiów, w które wkomponowywane są zagadnienia proponowane przez przedstawicieli biznesu. Jak podkreśla profesor – wspólnie z nimi komponowane są czasami całe moduły nauczania.

Wspólnie z praktykami gospodarki uczelnia realizuje m.in. indywidualny program studiów, który kojarzy wybranych studentów z mentorami z biznesu. Uczelnia myśli też o nowych kierunkach studiów adresowanych bezpośrednio pod potrzeby biznesu.

W budowaniu korzystnych relacji z biznesem uczelnia stawia również na badania naukowe. Chce rozwijać nowoczesne i na wysokim poziomie badania naukowe, inspirowane przez praktykę gospodarczą.

- Jesteśmy uczelnią akademicką, co oznacza, że nasze działania kształceniowe powinny być oparte na oryginalnych badaniach naukowych. Tym różnimy się od szkoły czy też szkoły zawodowej, że przekazujemy w tym kształceniu oryginalną wiedzę. Czyli badania są podstawą kształcenia - wyjaśnia prof. Kaleta.

Podkreśla jednocześnie, że te badania naukowe są na tyle wartościowe, na ile są one przydatne gospodarce. Uczelnia jest w dużym stopniu ukierunkowana na badania stosowane, czyli badania biznesu. Dlatego jej kontakty ze światem biznesu są stale rozwijane i pogłębiane, choć – jak przyznaje – jeszcze nie w pełni satysfakcjonujące.

- Widać już sukcesy, a więc duże projekty, które realizujemy, ale cały czas chcemy więcej - mówi.

Perspektywiczne kierunki rozwoju

W obecnych, dynamicznie zmieniających się warunkach politycznych i gospodarczych prof. Andrzej Kaleta widzi dla nauk ekonomicznych kilka wiodących kierunków badań i kształcenia.

- Nowoczesne zarządzanie ludźmi, budowanie zespołów, przywództwo - wymienia prof. Kaleta. - Jako uczelnie ekonomiczne powinniśmy szukać tu miejsca dla siebie, badać, jak to wygląda, przetwarzać te badania na propozycje kształceniowe.

- Ponadto wszystko, co wiąże się z zarządzaniem zmianami, czyli dostosowywanie się do zmieniającego się świata - kontynuuje profesor. Jak twierdzi, tutaj też ta nasza dotychczasowa wiedza wywraca się do góry nogami. - Wydaje nam się, że to teraz wpadliśmy w takie zawirowania i kiedyś to minie. Nie. Gdybyśmy rozmawiali 2-3 lata temu, to ta presja zmian też była ogromna. Wydaje mi się, że tutaj nauki ekonomiczne mają dużo do zaoferowania - komentuje.

- Automatyzacja i cyfryzacja - wylicza dalej. - Zmieniają się modele biznesu, zmieniają się modele relacji. I to z jednej strony jest ogromne ryzyko i niebezpieczeństwo, a z drugiej ogromna szansa. Mówimy o cyfryzacji, digitalizacji, które rewolucjonizują sytuację w przemyśle, usługach, w edukacji. To dobry obszar do badania nie tylko dla informatyków, którzy tworzą te instrumenty, ale również dla przedstawicieli nauk ekonomicznych, którzy badają możliwości i konsekwencje wykorzystania nowych technologii, bo to zmienia tak naprawdę funkcjonowanie przedsiębiorstw - wyjaśnia rektor UE.

Dobrym przykładem jest tu funkcjonowanie uczelni, w których jeszcze nie tak dawno wszelkie kontakty były realizowane tradycyjnie - face to face; natomiast ta cyfryzacja, zdalne nauczanie zmieniły to wszystko.

- Dzisiaj zastanawiamy się, jak to będzie w przyszłości. Bo to nie jest tak, że wrócimy do punktu wyjścia. Więc musimy tworzyć całkowicie nowy model kształcenia, wykorzystując nowe technologie, a jednocześnie wpisujący się w oczekiwania studentów. Zachowujemy się trochę jak firmy produkcyjne, handlowe, które zastanawiają się nad utrzymaniem tych nowoczesnych metod trochę wirtualnego i cyfrowego budowania organizacji; kojarzenia tego jednak z pewnymi relacjami, korzyściami, który daje hybrydowy model - komentuje rektor UE we Wrocławiu.

Te korzyści pojawiły się też na poziomie naukowej współpracy międzyuczelnianej.

- Obecnie projekty badawcze realizujemy w sposób łatwiejszy, łącząc ludzi z różnych uczelni, z różnych krajów. I to jest rzeczywiście coś, czego jeszcze dwa lata temu nie brałbym pod uwagę - podsumowuje prof. Andrzej Kaleta.

XIV Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-27 kwietnia w Katowicach, na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Rejestracja trwa.