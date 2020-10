Badanie: 68 proc. firm ma problem z zatrudnianiem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Ponad połowa - 68 proc. firm ma problem z zatrudnianiem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę Fortinet. Głównym problemem jest brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

73 proc. respondentów biorących udział w ankiecie Fortinetu stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku spotkało się z co najmniej jednym przypadkiem naruszenia bezpieczeństwa, którego można było uniknąć przez zwiększenie kompetencji wśród pracowników.

Jednym z głównych problemów w procesie rekrutacji na stanowiska specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa jest spełnienie przez kandydatów wymagań dotyczących kompetencji i doświadczenia. Eksperci Fortinetu zwracają uwagę, że oczekiwania stawiane przez prezesów firm i organizacji poszukujących specjalistów bardzo często wykraczają poza to, co można osiągnąć w ciągu kilku, a nawet dziesięciu lat kariery w branży. Fortinet wskazuje, że wykluczanie potencjalnych kandydatów do pracy i zawężanie grona kwalifikowanych osób wyłącznie do tych, które ściśle wpisują się w stawiane wymogi może często prowadzić do wykluczania najzdolniejszych pracowników, w tym - absolwentów uczelni wyższych, którzy "zazwyczaj są chętni do nauki i ciekawi możliwości, jakie daje praca w obszarze cyberbezpieczeństwa".

"Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu ma daleko idące konsekwencje dla bezpieczeństwa środowiska IT i danych, a także dla środowisk technik operacyjnych (OT). Jednocześnie stale rośnie liczba i poziom zaawansowania cyberataków na firmy, które - w razie powodzenia - mogą być wyniszczające i powodować przestoje w pracy kosztujące setki tysięcy złotych" - mówi dyrektor firmy Fortinet w Polsce Jolanta Malak.

Zdaniem ekspertów z Fortinetu polityka zatrudniania specjalistów z branży powinna skupiać się w firmach przede wszystkim na rzeczywistych umiejętnościach kandydatów, a nie na posiadanym formalnym stażu pracy. Rozmowy kwalifikacyjne powinny obejmować również takie kwestie, jak umiejętności miękkie, przywódcze, zdolności analityczne i matematyczne, rozumienie abstrakcyjnych pomysłów czy też zakres niezależności i autonomii. Firmy i organizacje powinny również wdrażać u siebie programy szkoleń okresowych, w ramach których nowi pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje niezbędne w zadaniach takich jak monitorowanie sieci w poszukiwaniu zagrożeń, czy niwelowanie ich skutków.